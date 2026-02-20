Организм подвержен загрязнению по множеству причин. Вредные привычки, некачественное питание и ухудшение экологической обстановки негативно сказываются на здоровье. Эти факторы могут проявляться в различных симптомах: выпадении волос, ухудшении состояния ногтей, изменении цвета лица и нарушении работы кишечника. Все это указывает на необходимость очищения организма.

Для эффективного очищения организма не обязательно прибегать к медикаментам или специализированным добавкам. Это можно сделать с помощью обычных продуктов, которые доступны каждому. Мы расскажем о семи таких продуктах.

№1 КРАСНАЯ СВЕКЛА

Это главный «чистильщик» организма. Во-первых, свекла богата клетчаткой, фосфором, медью, витамином С и рядом органических кислот, которые способствуют улучшению пищеварения и уничтожают «плохие» гнилостные бактерии в кишечнике. Во-вторых, она содержит липотропное вещество «бетаин», которое помогает печени более эффективно избавляться от токсинов. В-третьих, свекла способствует омоложению организма благодаря фолиевой кислоте (стимулирует образование новых клеток) и кварцу (улучшает состояние кожи, волос и ногтей).

Как употреблять: в вареном виде, в борще, в салате или в виде сока (можно смешивать с морковным).

№2 БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА



Этот овощ богат пищевыми волокнами, которые помогают связывать тяжелые металлы и токсины, а затем выводить их из организма. Кроме того, капуста наполнена органическими кислотами, улучшающими пищеварение и нормализующими микрофлору. Также в ней содержится редкий витамин U, который нейтрализует опасные химические вещества, участвует в синтезе витаминов и способствует заживлению язв.

Как употреблять: свежей или в виде сока.

№3 ЧЕСНОК

Один зубчик чеснока содержит более 400 полезных компонентов. Они снижают уровень «плохого» холестерина в крови, очищают сосуды, уничтожают клетки мультиформной глиобластомы (причина рака мозга), а также борются с дифтерийной и туберкулезной палочками, хеликобактером (вызывающим язву желудка) и глистами.

Как употреблять: свежим или в молотом виде.

№4 РЕПЧАТЫЙ ЛУК

Основная ценность лука заключается в фитонцидах, содержащихся в эфирных маслах. Эти вещества способны за считанные секунды уничтожать множество бактерий и грибков. Лук также улучшает пищеварение, усвоение питательных веществ и аппетит. Высокое содержание серы помогает эффективно нейтрализовать и выводить вредные вещества.

Как употреблять: свежим, в салате.

№5 ЯБЛОКИ



Благодаря пектину и клетчатке, яблоки нормализуют работу пищеварительной системы, связывая шлаки и токсины, улучшая аппетит и стимулируя выработку желудочного сока. Они также помогают избавиться от запоров и уничтожают возбудителей дизентерии, золотистого стафилококка, протея и вирусов гриппа А.

Как употреблять: в свежем виде с кожурой (если с собственного сада), в виде сока или тертой массы, а также в отварах.

№6 АВОКАДО



К сожалению, многие не знают о полезных свойствах этого «южного» фрукта. Авокадо содержит вещество «глютатион», которое блокирует около 40 различных канцерогенов, разгружая печень. Кроме того, он нормализует уровень холестерина, улучшает пищеварение и снабжает ткани кислородом.

Как употреблять: свежим.

№7 КЛЮКВА

Это один из самых мощных «природных» антибиотиков и противовирусных средств, эффективно очищающих мочевой пузырь и мочевыводящие пути от вредных бактерий. Кроме того, клюква помогает в борьбе с образованием и развитием раковых клеток, а также с появлением тромбов и бляшек в сосудах.