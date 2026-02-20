Беларусская экономика начала год с падения – в январе ВВП в сопоставимых ценах сократился на 1,2% по сравнению с январем 2025 года, сообщает Белстат. Вместе с тем Александр Лукашенко анонсировал замедление роста зарплат белорусов.

Итог января портит планы чиновников, которые прогнозируют, что в 2026 году экономика вырастет на 2,8%.

Промышленность падает, а склады заполняются

Автор и ведущий программы «Оптимум» на канале «Беларусы и рынок» Андрей Маховский отмечает в разговоре с «Белсатом», что экономика в первый же месяц года упала в основном за счет промышленности, где производство начало сокращаться еще в прошлом году. Действительно, снижение в этой области составило 3,4% по сравнению с январем 2025 года.

«Спад промышленности был бы еще большим, если бы не холода, так как нужно было использовать больше электричества и тепла. В обрабатывающей промышленности падение составило 7,5%. Это реально очень много.

Даже в горнодобывающей промышленности, которая в конце года немножечко росла, наблюдается падение. Это значит, что с калийными удобрениями не все хорошо, несмотря на отмену санкций США. Производство калийных удобрений явно сократилось, так как это главное, из чего состоит горнодобывающая промышленность», – говорит Андрей Маховский.

Собеседник отмечает, что снижение в промышленности эксперты прогнозировали и оно во многом связано с Россией.

«Сейчас работают те же тенденции, которые были в конце года. То есть российский рынок сокращается – продавать это некуда. Я бы еще обратил внимание на то, что одновременно с сокращением объемов производства, запасы на складах все равно еще больше выросли. Сейчас они уже почти девяносто процентов от месячных объемов производства. Это исторический рекорд, который, по крайней мере я, помню», – отмечает Маховский.

На эту проблему обратил внимание и Александр Лукашенко на совещании с чиновниками 17 февраля. По его словам, только за январь складские запасы выросли на 800 млн рублей и достигли 12 млрд рублей.

Главный редактор медиа «План Б» Ольга Лойко говорит «Белсату», что это очень много, даже больше, чем в ковидные времена.

«У нас есть проблемы со сбытом не временные, а системные. Мы не можем сказать, что в начале месяца в России длинные выходные, поэтому мы просто недовезли что-то и это все уже едет постепенно. Оно никуда не едет. Это уже произведено, зарплаты выплачены, заплачено за сырье, коммуналку, затраты понесены, но ничего не продано. И если продукция не продана сразу, возникает вопрос, будет ли она вообще продана», – говорит Ольга Лойко.

Она рекомендует чиновникам подумать, почему выполнение плана по производству оказалось важнее, чем состояние предприятий, что и привело к переполненности складов.

Даже там, где рост, не все хорошо

Производство в сельском хозяйстве в январе выросло на 3,5% в сопоставимых ценах, но и здесь есть проблемы. Их также признал Лукашенко. Во-первых, продолжается падеж скота, а, во-вторых, сельхозпредприятия в огромных долгах.

«Да, зарабатываем неплохо, но только господдержка на возмещение убытков составила 2,1 млрд беларусских рублей», – сказал Лукашенко, комментируя ситуацию прошлого года.

«То есть рост в сельском хозяйстве происходит за счет того, что его просто накачиваютденьгами», – подчеркивает Андрей Маховский.

Также в январе был рост розничного товарооборота – 1,2%. Это результат того, что реальные доходы населения еще растут, отмечает собеседник.

При этом люди меньше ходили по кафе и ресторанам – товарооборот общественного питания сократился на 3,1%. Возможно, это связано с холодами – люди просто лишний раз не выходили.

«Это один только месяц. Я бы не делал далеких выводов, что это связано, например, со снижением доходов. Может, это действительно связано с холодами. Хотя вот в России – а мы идем за Россией, только чуточку отставая от нее – в декабре было рекордное закрытие баров и ресторанов в Москве. Там точно все говорят про то, что это признак кризиса, который наступает. Когда люди меньше зарабатывают, они меньше ходят по ресторанам и барам», – говорит Андрей Маховский.

Роста зарплат не будет?

По мнению Маховского, беларусскую экономику ожидают нехорошие времена и снижение в январе – это только начало.

«Мы полностью зависим от экономики России, а в экономике России кризис только начинается. И это общий консенсус, как независимых экономистов, так и проправительственных экономистов», – продолжает эксперт.

Даже российский министр экономики Максим Решетников заявил, что экономику России ожидает спад, который продлится до конца 2026 года.

«На Беларуси также будут сказываться российские проблемы. Чего ждать белорусам? Лукашенко дал подсказку на сегодняшнем совещании. Он сказал, что как-то слишком доходы беларусов растут, что вся экономика растет слабо – надо как-то сбалансировать, чтобы доходы и экономика росли одинаково. Скорее всего, нужно ожидать, что, как минимум, мы не будем иметь рост доходов, который был последние два года», – говорит Андрей Маховский.

Он отмечает, что зарплаты действительно росли необоснованно.

«Если у вас экономика растет на один процент, а зарплаты – на десять, очевидно, что это необоснованный рост зарплат. Это было обусловлено тем, что в Беларуси людей не хватает, чтобы работать», – подчеркивает собеседник.

То есть зарплаты росли из-за того, что работодателям нужно было как-то заманить к себе работников и удержать их. Но это не может происходить бесконечно.

«Поэтому роста зарплат не будет, а возможно, будет и снижение. Потому что, если у вас экономика снижается, если вы производите меньше, меньше продаете, то вам негде взять деньги на эти зарплаты. С одной стороны, это, конечно, какой-то баланс позволит создать, а с другой стороны, мы помним, что людей в Беларуси по-прежнему не хватает», – говорит Андрей Маховский.

Он опасается, что ситуация, при которой людям не будут предлагать хорошие зарплаты, приведет к еще большей экономической миграции из Беларуси.