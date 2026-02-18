Baltijas balss logotype
Стартовали съемки детектива «Каменская. Перезагрузка» 0 339

Культура &
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр со съемок

Кадр со съемок

В Подмосковье стартовали съемки детектива «Каменская. Перезагрузка», который станет «новым дыханием» культовой истории в исполнении молодых актеров. Главную роль исполнит Юлия Хлынина.

«Сериал "Каменская" — это первый крупный сериальный проект, который я сделал как продюсер. Я по-особенному к нему отношусь: это была и первая, и, как мне кажется, удачная попытка. Говорят, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но я попробую. Важно сохранить главное — сочетание хорошего, качественного детектива с яркими, живыми, харизматичными героями. Именно это было фирменным знаком "Каменской" 25 лет назад, и я надеюсь, что нам удастся передать и сохранить это в новой версии сериала», — говорит генеральный продюсер проекта Валерий Тодоровский.

Полюбившиеся герои романов Александры Марининой и знаменитого сериала – Каменская (Юлия Хлынина), Гордеев «Колобок» (Виталий Коваленко), Коротков (Дмитрий Куличков), Лесников (Павел Попов) и Чистяков (Павел Артемьев) – раскрывают самые изощренные преступления в реалиях нашего времени и новых обстоятельствах. Режиссером выступил Кирилл Плетнев.

Майор полиции Анастасия Каменская – аналитик столичного уголовного розыска, один из лучших оперов на Петровке, 38. Она берется за неразрешимые, на первый взгляд, дела и способна разобраться в самых запутанных обстоятельствах. Каждое расследование для нее – не только вызов интеллекту, но и погружение в сложные человеческие чувства и взаимоотношения. Раскрывая запутанные и загадочные убийства, Каменская непременно докопается до правды, чем бы ей это ни грозило.

«Для меня это, безусловно, большой вызов. Я прекрасно понимаю, что новую версию неизбежно будут сравнивать с первой "Каменской", и это естественно. Но и тогда, и сейчас это кино прежде всего о людях — с их повседневными заботами, чувствами, внутренними конфликтами и желаниями. Мы рассказываем историю не только о расследованиях, а о характерах, о жизни, о том, что происходит с человеком внутри. Просто у наших героев такая профессия — ловить преступников», — признается режиссер Кирилл Плетнев.

#культура #сериал #режиссер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
