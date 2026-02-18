Правительство хочет еще в большей мере предоставить концертный зал "Gors" в Резекне жителям Латгале, чтобы он работал не только в узких интересах самоуправления, сказала в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Суть конфликта - очаг культуры находится на содержании местной власти и та хочет, чтобы концертный зал больше зарабатывал, оргнаизуя коммерческие мероприятия. В Риге хотят, что бы он служил плацдармом для продвижения латышскости.

В среду премьер-министр обсудила вопрос управления "Gors" с президентом Эдгаром Ринкевичем. После встречи он заявил журналистам, что поддерживает намерение правительства в большей степени передать "Gors" в ведение государства.

Президент подчеркнул, что речь идет не о том, чтобы государство забрало "Gors" у Латгале или Резекне, а о том, чтобы подчеркнуть важность "Gors" для укрепления латышского и латгальского культурного пространства, а также в контексте национальной безопасности. Речь также идет о том, чтобы найти способы шире вовлекать государство и Латгале в развитие культурной жизни.

По словам президента, важно, что люди охотно посещают концертный зал. "Цель - помочь и поддержать, но при этом не допустить никакого вмешательства", - сказал Ринкевич.

По словам Силини, правительство хочет, чтобы весь латгальский регион был вовлечен в то, что делает "Gors". "Мы ищем лучшие решения и хотим, чтобы Резекненское самоуправление было частью этого проекта", - сказала Силиня.

Если самоуправление не заинтересовано в сотрудничестве и ищет различные способы отклонить предложение Министерства культуры, то очевидно, что правительству необходимо найти инклюзивное решение, которое создаст как можно больше возможностей для жителей Латгале, сказала премьер.

Как сообщалось ранее, для управления концертным залом "Gors" может быть создан фонд с участием и государства, и самоуправления.