Страны Европейского союза (ЕС) опасаются публично реагировать на американские удары по Ирану и предпринимать какие-либо шаги, которые могут разозлить президента США Дональда Трампа и подтолкнуть его к отказу от поддержки Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата.

По данным издания, европейские государства разделились во мнениях относительно того, как реагировать на действия Трампа в Иране. Часть стран во главе с Испанией настаивает на том, чтобы ЕС призывал к соблюдению международного права, что стало бы косвенным упреком США и Израилю, в то время как другая группа государств, включая Германию, опасается спровоцировать резкую реакцию Вашингтона.

«Мы хотим, чтобы США участвовали в украинском вопросе. Мы хотим, чтобы они были вовлечены в НАТО. Стоит ли рисковать достижением этих целей ради того, чтобы открыто говорить об Иране? Пока, пожалуй, нет. Стоит ли говорить: "Тупые ублюдки, зачем вы это сделали?" Нет, потому что за это мы заплатим гораздо большую цену», — сказал собеседник издания.

Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив для его разблокирования.