Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На борту самолета началась паника из-за загоревшегося вейпа

Дата публикации: 16.03.2026
BB.LV
ФОТО: Unsplash

На борту самолета Virgin Australia загорелось электронное устройство для курения.

Экипаж самолета авиакомпании Virgin Australia объявил о чрезвычайном положении из-за пожара в салоне — у пассажира загорелось электронное устройство для курения. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Инцидент произошел 15 марта на рейсе из Брисбена в Мельбурн, Австралия. Когда лайнер подлетал к воздушной гавани назначения, на борту началась паника из-за загоревшегося вейпа. Бортпроводники оперативно отреагировали на ситуацию и потушили возгорание.

Уточняется, что воздушное судно благополучно приземлилось на аэродроме. В качестве меры предосторожности Boeing 737-800 встретили сотрудники экстренных служб. Пострадавших нет.

#пожар #авиация #безопасность #пассажиры #паника
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео