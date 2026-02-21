Baltijas balss logotype
Что посмотреть в выходные: 3 сериала, которые заставят забыть о реальности

Культура &
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из трейлера сериала "Король Талсы"

Кадр из трейлера сериала "Король Талсы"

Если домашние дела уже позади, а выходные обещают быть уютными, сервис Paramount+ предлагает несколько проверенных временем историй. От суровых разборок в глубинке Оклахомы до философских размышлений на борту космического корабля.

Эти три сериала способны удовлетворить самого взыскательного зрителя.

"Король Талсы" (Tulsa King)

Тейлор Шеридан создал идеальную криминальную драму с элементами чёрного юмора, где главную роль блестяще исполняет Сильвестр Сталлоне. Его герой, Дуайт "Генерал" Манфреди – старый капитан мафии, который после 25 лет за решёткой вместо почёта получает от боссов "ссылку" в провинциальную Талсу.

Дуайт не собирается уходить на пенсию. Вооружившись принципами старой школы, он начинает строить собственную империю в мире, где правила игры давно изменились. Это история о столкновении эпох, семейных травмах и харизматичном лидере, который доказывает, что настоящая сила не зависит от возраста. На данный момент доступно три сезона (29 эпизодов).

"Звёздный путь: Пикар" (Star Trek: Picard)

Для поклонников научной фантастики возвращение сэра Патрика Стюарта к роли Жан-Люка Пикара стало настоящим событием. Действие разворачивается через два десятилетия после событий "Следующего поколения". Мы встречаем легендарного адмирала в отставке, который ведёт спокойную жизнь на французском винограднике, однако прошлое не отпускает его.

Когда загадочная молодая женщина обращается к нему за помощью, Пикар снова отправляется в космос, действуя вне официальных протоколов Звёздного флота. Сериал предлагает более глубокий, психологический взгляд на знакомого героя, а в финальных сезонах дарит трогательные встречи с другими легендами франшизы. Всего снято три сезона (30 эпизодов).

"Соединённые Штаты Тары" (The United States of Tara)

Эта чёрная комедия от сценаристки Диабло Коди – настоящий актёрский бенефис Тони Коллетт. Она играет Тару Грегсон, обычную мать и художницу, страдающую диссоциативным расстройством идентичности. Прекратив приём лекарств, Тара "выпускает на волю" свои альтернативные личности: от домохозяйки 50-х годов до брутального ветерана Вьетнама.

Сериал мастерски балансирует между неловкими комическими ситуациями и глубокой драмой семьи, которая учится жить в хаосе. Отдельного внимания заслуживает юная Бри Ларсон в роли дочери главной героини. Проект имеет высокий рейтинг на Rotten Tomatoes и насчитывает 30 эпизодов.

#культура #сериалы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
