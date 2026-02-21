Вдова основателя Playboy Хью Хефнера заявила, что подаст два иска в суд к фонду бывшего мужа Hugh M. Hefner Foundation. По словам Кристал Хефнер, фонд хранит тысячи альбомов с фотографиями непристойного характера с участием женщин и, возможно, несовершеннолетних девочек, сообщает CBS News.

Как отмечает издание, Кристал Хефнер была отстранена от руководства фондом Hugh M. Hefner Foundation в понедельник после того, как публично высказалась о существовании коллекции интимных фотографий, принадлежавших супругу. По ее словам, фотографии делались до и после сексуальных контактов и не имели отношения к профессиональным съемкам для Playboy. Личный архив содержит около 3000 снимков, сделанных в период с 1960-х годов.

«Важно, чтобы общественность понимала: я не говорю о фотографиях, опубликованных в журналах. Вопрос в том, как личные альбомы Хью Хефнера фиксировали приватные моменты, которые происходили за закрытыми дверями», — сказала она на пресс-конференции во вторник в офисе своего адвоката Глории Оллред.

На некоторых из фотографий могли быть изображены несовершеннолетние девочки. Однако прямых доказательств этому Хефнер и ее адвокат не привели.

«Кристал проявила смелость, высказавшись по этому вопросу не только от своего имени, но и за тысячи других женщин и, возможно, девочек, изображенных в альбомах или упомянутых в личном дневнике Хью Хефнера», — отметила Оллред.

Оллред отметила, что в распоряжении фонда также может находиться дневник Хью Хефнера, содержащий личную информацию о сексуальных контактах с женщинами, график менструальных циклов его партнерш и т. д.

Как фонд получил эти материалы после смерти Хефнера в 2017 году и где они находятся сейчас, неизвестно. Кристал утверждает, что некоторые альбомы могут быть в частных резиденциях, где нынешние владельцы их оцифровали.

По ее словам, оцифровка фото может нарушить конфиденциальность «тысяч людей» в случае кибератаки или утечки. Истица хочет получить гарантии того, что фото не будут распространяться и не утекут в сеть.

«Я глубоко обеспокоена возможной утечкой этих изображений. Одна единственная ошибка в системе безопасности может разрушить жизни тысяч людей. Это вопрос гражданских прав. Женские тела не являются собственностью. Не являются историей. И не являются коллекционными предметами», — сказала Хефнер.

Фонд Hugh M. Hefner Foundation был основан в 1964 году и, как отмечается на его сайте, «продвигает группы и идеи, стимулирующие активные дебаты в нашем демократическом обществе и отражающие философию Хефнера о культуре, не боящейся бросать вызов взглядам, маргинализирующим определенные сообщества». Фонд защищает гражданские права и финансирует такие организации, как ACLU (American Civil Liberties Union), Planned Parenthood, Marijuana Policy Project и другие.