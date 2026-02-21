Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вдова основателя Playboy подала в суд из-за эротического фотоархива Хью Хефнера 0 200

Lifenews
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кристал Хефнер выглядит как с обложки журнала.

Кристал Хефнер выглядит как с обложки журнала.

На некоторых из снимков могли быть изображены несовершеннолетние девочки.

Вдова основателя Playboy Хью Хефнера заявила, что подаст два иска в суд к фонду бывшего мужа Hugh M. Hefner Foundation. По словам Кристал Хефнер, фонд хранит тысячи альбомов с фотографиями непристойного характера с участием женщин и, возможно, несовершеннолетних девочек, сообщает CBS News.

Как отмечает издание, Кристал Хефнер была отстранена от руководства фондом Hugh M. Hefner Foundation в понедельник после того, как публично высказалась о существовании коллекции интимных фотографий, принадлежавших супругу. По ее словам, фотографии делались до и после сексуальных контактов и не имели отношения к профессиональным съемкам для Playboy. Личный архив содержит около 3000 снимков, сделанных в период с 1960-х годов.

«Важно, чтобы общественность понимала: я не говорю о фотографиях, опубликованных в журналах. Вопрос в том, как личные альбомы Хью Хефнера фиксировали приватные моменты, которые происходили за закрытыми дверями», — сказала она на пресс-конференции во вторник в офисе своего адвоката Глории Оллред.

На некоторых из фотографий могли быть изображены несовершеннолетние девочки. Однако прямых доказательств этому Хефнер и ее адвокат не привели.

«Кристал проявила смелость, высказавшись по этому вопросу не только от своего имени, но и за тысячи других женщин и, возможно, девочек, изображенных в альбомах или упомянутых в личном дневнике Хью Хефнера», — отметила Оллред.

Оллред отметила, что в распоряжении фонда также может находиться дневник Хью Хефнера, содержащий личную информацию о сексуальных контактах с женщинами, график менструальных циклов его партнерш и т. д.

Как фонд получил эти материалы после смерти Хефнера в 2017 году и где они находятся сейчас, неизвестно. Кристал утверждает, что некоторые альбомы могут быть в частных резиденциях, где нынешние владельцы их оцифровали.

По ее словам, оцифровка фото может нарушить конфиденциальность «тысяч людей» в случае кибератаки или утечки. Истица хочет получить гарантии того, что фото не будут распространяться и не утекут в сеть.

«Я глубоко обеспокоена возможной утечкой этих изображений. Одна единственная ошибка в системе безопасности может разрушить жизни тысяч людей. Это вопрос гражданских прав. Женские тела не являются собственностью. Не являются историей. И не являются коллекционными предметами», — сказала Хефнер.

Фонд Hugh M. Hefner Foundation был основан в 1964 году и, как отмечается на его сайте, «продвигает группы и идеи, стимулирующие активные дебаты в нашем демократическом обществе и отражающие философию Хефнера о культуре, не боящейся бросать вызов взглядам, маргинализирующим определенные сообщества». Фонд защищает гражданские права и финансирует такие организации, как ACLU (American Civil Liberties Union), Planned Parenthood, Marijuana Policy Project и другие.

Читайте нас также:
#суд #эротика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Изображение к статье: Тайная свадьба Егора Бероева: как 21-летняя балерина разрушила 20-летний брак
Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео