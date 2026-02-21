Орбан заявил, что энергоснабжение Венгрии не будет заложником киевских амбиций.

Киев не сможет навязывать свои требования, когда речь идет о поставках российских энергоносителей в Венгрию. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в соцсети X.

«Энергетическое снабжение Венгрии не будет взято в заложники», — обозначил политик.

По его словам, Киев намерен обеспечить поставку российской энергии в страну Евросоюза только на своих условиях. Как считает Орбан, этот механизм говорит о политическом шантаже и нарушении договоренностей между ЕС и Украиной, которые запрещают действия, ставящие под угрозу энергетическую безопасность государств-членов объединения.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать Киеву многомиллиардный кредит ЕС ровно до тех пор, пока он не пропустит нефть из РФ.