Трамп подписал указ о новой глобальной пошлине 1 776

В мире
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп подписал указ о новой глобальной пошлине
ФОТО: Global Look Press

Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении глобальной пошлины в размере 10 процентов на импорт из всех стран мира.

Сообщается, что новые пошлины вступят в силу 25 февраля и будут действовать в течение 150 дней.

«Я только что подписал из Овального кабинета указ о глобальной пошлине на все страны, который вступит в силу почти немедленно», — обозначил Трамп.

Ранее Трамп объяснил необходимость введения пошлин якобы установлением мира на планете. По его словам, тарифы использовались им якобы для прекращения пяти из восьми войн.

#мировая экономика #Дональд Трамп #экономика #тарифы #политика
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

    Aleks
    21-го февраля

    Вот это я понимаю-еврейский бизнес!!!😎 Ничего не вкладываешь и рубишь капусту. Причем здесь тарифы и войны-Трамп не обьяснил.У него теперь в приоритете инопланетяне,чтобы отвлечь от дела извращенцев из списка Эпштейна,куда входит и сам Трамп,который остановил 150войн и 200 предотвратил. Прям как 50000 рабочих мест предоставил от Шлессерса.😀

