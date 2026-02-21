Baltijas balss logotype
Путин готовит россиян к новой мобилизации - институт США 4 1299

В мире
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Путин готовит россиян к новой мобилизации - институт США
ФОТО: Youtube

Президент России Владимир Путин создает «информационные условия» для возобновления принудительного частичного призыва резервистов для пополнения несущей потери армии в Украине, пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW).

О подготовке к новой «частичной мобилизации», по их мнению, свидетельствуют принятые в конце прошлого года законы, позволяющие Минобороны задействовать 2-миллионный мобилизационный резерв, а также тот факт, что приток контрактников перестал покрывать фронтовые потери. По оценкам западных разведок, в январе вербовочный конвейер принес армии на 9 тысяч человек меньше, чем генералы потеряли на поле боя.

Хотя власти декларировали, что резервистов (тех, кто служил в армии в заключил контракт на пребывание резерве) будут направлять лишь на «охрану» критических объектов, в законе прописана возможность их использования за пределами России, указывает ISW. К тому же, с ноября военкоматы в РФ ведут круглогодичный призыв, а в декабре Путин подписал закон о сборах для резервистов, напоминают эксперты института.

Предыдущий раунд мобилизации — в сентября 2022 года — вызвал острую волну недовольства и бегство за рубеж до 700 до 900 тысяч человек, пишет ISW. Путин, как подчеркивают эксперты, опасается повторения подобного, хотя текущие темпы набора контрактников позволяют лишь поддерживать численность армии стабильной, а из 300 тысяч мобилизованных в 2022 году на фронте осталось лишь 78 тысяч (по состоянию на май прошлого года), говорится в докладе института.

«Путин уже долгое время пытается балансировать между „пушками и маслом“ — необходимостью предотвратить общественное недовольство по поводу очередного масштабного частичного призыва, необходимостью поддерживать темп наступления и необходимостью сохранения рабочей силы как в гражданском, так и в оборонно-промышленном секторах из без того напряженной российской экономики», — пишет ISW.

На пополнении армии за счет контрактников держится российская стратегия войны на истощение, но сама возможности этой системы приближаются к исчерпанию в 2026, говорится в докладе института. «Усилия Кремля по подготовке российского общества к новому частичному призыву резервистов говорят о том, что Путин стоит перед тяжелым выбором», — пишет ISW.

По итогам 2025 года вербовочная кампания Минобороны принесла в армию 422,7 тысяч человек, отчитывался ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Годом ранее это было 450 тысяч, а в 2023 году — полмиллиона. Таким образом, за три года приток в армию снизился примерно на 10%.

Фронтовые потери российской армии, по оценкам СSIS, в прошлом году составили 425 тысяч человек, а накопленным итогом с начала войны — 1,2 миллиона, среди которых 325 тысяч — убитые. Это в 17 раз больше потерь, советской армии в Афганистане, в 11 раз больше — чем во время обеих чеченских войн и в 5 раз больше — чем во всех войнах, в которых участвовали Россия и СССР после 1945 года.

Читайте по теме: «До вас не доходит? Капитуляция и распад России нужны влиятельным людям в Москве»

#Путин #мобилизация #Россия #армия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • I
    Inga
    21-го февраля

    с беслан и во

    0
    1
  • A
    Aleks
    21-го февраля

    Если бы еще гибель людей была за какие то идеалы или высокие цели,но не каких идеалов и целей нет,вернее они озвучились вначале для заманухи,но потом исчезли и остались идеи и идеалы только ZIONa из Кремля и его хозяев. Если россияне не проснуться,то им придет конец.Мишустин заявил ,что дефицит бюджета аж до 2042 года,поэтому Хазарам выгодно продать и развалить Россию сейчас. Сейчас хазарята начнут минусовать,хотя рады неимоверно...😈👽🔯

    1
    6
  • EK
    Elvira Katiliute
    21-го февраля

    Nav kara bez zaudējumiem, tas ir abās pusēs.

    3
    1
  • С
    Сарказм
    21-го февраля

    Все идет по плану, потерь нет?

    5
    19
Читать все комментарии

Видео