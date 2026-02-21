О подготовке к новой «частичной мобилизации», по их мнению, свидетельствуют принятые в конце прошлого года законы, позволяющие Минобороны задействовать 2-миллионный мобилизационный резерв, а также тот факт, что приток контрактников перестал покрывать фронтовые потери. По оценкам западных разведок, в январе вербовочный конвейер принес армии на 9 тысяч человек меньше, чем генералы потеряли на поле боя.

Хотя власти декларировали, что резервистов (тех, кто служил в армии в заключил контракт на пребывание резерве) будут направлять лишь на «охрану» критических объектов, в законе прописана возможность их использования за пределами России, указывает ISW. К тому же, с ноября военкоматы в РФ ведут круглогодичный призыв, а в декабре Путин подписал закон о сборах для резервистов, напоминают эксперты института.

Предыдущий раунд мобилизации — в сентября 2022 года — вызвал острую волну недовольства и бегство за рубеж до 700 до 900 тысяч человек, пишет ISW. Путин, как подчеркивают эксперты, опасается повторения подобного, хотя текущие темпы набора контрактников позволяют лишь поддерживать численность армии стабильной, а из 300 тысяч мобилизованных в 2022 году на фронте осталось лишь 78 тысяч (по состоянию на май прошлого года), говорится в докладе института.

«Путин уже долгое время пытается балансировать между „пушками и маслом“ — необходимостью предотвратить общественное недовольство по поводу очередного масштабного частичного призыва, необходимостью поддерживать темп наступления и необходимостью сохранения рабочей силы как в гражданском, так и в оборонно-промышленном секторах из без того напряженной российской экономики», — пишет ISW.

На пополнении армии за счет контрактников держится российская стратегия войны на истощение, но сама возможности этой системы приближаются к исчерпанию в 2026, говорится в докладе института. «Усилия Кремля по подготовке российского общества к новому частичному призыву резервистов говорят о том, что Путин стоит перед тяжелым выбором», — пишет ISW.

По итогам 2025 года вербовочная кампания Минобороны принесла в армию 422,7 тысяч человек, отчитывался ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Годом ранее это было 450 тысяч, а в 2023 году — полмиллиона. Таким образом, за три года приток в армию снизился примерно на 10%.

Фронтовые потери российской армии, по оценкам СSIS, в прошлом году составили 425 тысяч человек, а накопленным итогом с начала войны — 1,2 миллиона, среди которых 325 тысяч — убитые. Это в 17 раз больше потерь, советской армии в Афганистане, в 11 раз больше — чем во время обеих чеченских войн и в 5 раз больше — чем во всех войнах, в которых участвовали Россия и СССР после 1945 года.

Читайте по теме: «До вас не доходит? Капитуляция и распад России нужны влиятельным людям в Москве»