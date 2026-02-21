Baltijas balss logotype
«До вас не доходит? Капитуляция и распад России нужны влиятельным людям в Москве» - аналитик 4 2460

Lifenews
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «До вас не доходит? Капитуляция и распад России нужны влиятельным людям в Москве» - аналитик

Евросоюз выдвинул ряд требований России для прекращения войны в Украине. Многие эксперты в СМИ назвали их условием капитуляции. Но советский и американский ученый Сергей Лопатников утверждает: российский олигархический режим действительно не против капитуляции РФ, так как им не нужна большая страна - достаточно сохранения собственных доходов от ресурсодобывающих регионов и отмены персональных санкций.

Лопатников пишет: "Вот еще до кого-то стало доходить, что речь о капитуляции России в полный рост. Чтобы понять реальность - и откуда такая европейская прыть, - надо положить рядом "российский ультиматум" от декабря 2021 года и карту сегодняшнего положения дел на Украине, и новыми членами НАТО, ситуации с Арменией и Азербайджаном, активность Казахстана и Узбекистана - и европейский ультиматум перестанет казаться чем-то запредельным, а превратится в... ну скажем так: отсчетную переговорную позицию как минимум.

Что начинает казаться всё более и более реальным - это то, что России как-то не сильно против капитуляции и даже, возможно расчленения. Ибо зачем сырьевому олигархату большая страна и зачем Ямалу и Норильску кормить Москву - чем Лондон хуже, если с ним поделиться?"

Сергей Лопатников - советский и американский ученый, является заведующим американской лабораторией методов математического моделирования в университете Делавэра (США), в прошлом ведущий научный сотрудник МГУ (Московского государственного университета). В своем блоге в Telegram он анализирует тенденции, согласно которым Кремль под управлением Владимира Путина сознательно ведет Россию к распаду.

@freedom.media 💬 В экономике РФ – БОЛЬШАЯ БЕДА! – экономист Липсиц о проблемах в стране #FREEDOM #новости #россия #война ♬ оригинальный звук - FREEДОМ

Читайте по теме: «Казахстан Россию рвать начнет»: Москва откажется от русского языка

#Украина #геополитика #Евросоюз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • I
    Inga
    21-го февраля

    когда твоим внукам любое фото предявят,скажут это твой дед,тогда косово и данбас будут какие-то называться.

    0
    5
  • I
    Inga
    21-го февраля

    в лондон чемодан с баблом напихали уже и подавились

    0
    5
  • AZe
    Aleksandrs Zinčenko
    21-го февраля

    Ну и? Развалится - туда ей и дорого

    1
    8
  • I
    Inga
    21-го февраля

    влиятельных упырей москвы на фото из женевы показали.

    2
    12
Читать все комментарии

