Евросоюз выдвинул ряд требований России для прекращения войны в Украине. Многие эксперты в СМИ назвали их условием капитуляции. Но советский и американский ученый Сергей Лопатников утверждает: российский олигархический режим действительно не против капитуляции РФ, так как им не нужна большая страна - достаточно сохранения собственных доходов от ресурсодобывающих регионов и отмены персональных санкций.

Лопатников пишет: "Вот еще до кого-то стало доходить, что речь о капитуляции России в полный рост. Чтобы понять реальность - и откуда такая европейская прыть, - надо положить рядом "российский ультиматум" от декабря 2021 года и карту сегодняшнего положения дел на Украине, и новыми членами НАТО, ситуации с Арменией и Азербайджаном, активность Казахстана и Узбекистана - и европейский ультиматум перестанет казаться чем-то запредельным, а превратится в... ну скажем так: отсчетную переговорную позицию как минимум.

Что начинает казаться всё более и более реальным - это то, что России как-то не сильно против капитуляции и даже, возможно расчленения. Ибо зачем сырьевому олигархату большая страна и зачем Ямалу и Норильску кормить Москву - чем Лондон хуже, если с ним поделиться?"

Сергей Лопатников - советский и американский ученый, является заведующим американской лабораторией методов математического моделирования в университете Делавэра (США), в прошлом ведущий научный сотрудник МГУ (Московского государственного университета). В своем блоге в Telegram он анализирует тенденции, согласно которым Кремль под управлением Владимира Путина сознательно ведет Россию к распаду.

