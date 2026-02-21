Baltijas balss logotype
«Сигнал России»: к берегам Латвии прибыл мощный авианосец 6 8605

Политика
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Сигнал России»: к берегам Латвии прибыл мощный авианосец
ФОТО: Youtube

Крупнейший носитель дронов и вертолетов в мире - авианосец TCG Anadolu развертывается в направлении побережья Латвии в рамках операции Eastern Sentry. Он перешел под командование ВВС НАТО для усиления воздушного наблюдения и обороны вдоль восточной границы альянса.

НАТО направило России сигнал: Турция перебрасывает авианосец для дронов TCG Anadolu в Балтийское море в рамках операции Eastern Sentry. По данным альянса, TCG Anadolu будет задействован для усиления воздушного наблюдения и обороны вдоль восточной границы блока. В НАТО подчёркивают, что речь идёт о демонстрации готовности укреплять безопасность союзников в регионе. В публикации в соцсетях командование назвало развертывание «чётким сигналом на восток» и отметило, что Anadolu является крупнейшим кораблём в составе сил Steadfast Dart 26.

TCG Anadolu первый в мире специализированный носитель беспилотных летательных аппаратов в военно-морских силах. Способен нести и запускать ударные дроны Bayraktar TB3 и другие БПЛА, а также вертолёты. Во время недавней фазы учений Steadfast Dart 26 в Балтийском море с палубы корабля уже выполнялись длительные полёты TB3 (в том числе совместные миссии с истребителями Eurofighter Typhoon продолжительностью до 8 часов и дальностью около 1700 км), а также успешные удары управляемыми боеприпасами по морским целям.

Корабль будет действовать как плавающая платформа постоянного воздушного присутствия, обеспечивая обнаружение, сопровождение и, при необходимости, нейтрализацию воздушных угроз в Балтийском регионе. Эксперты отмечают, что этот шаг подчёркивает растущую роль Турции в коллективной обороне НАТО на восточном фланге, а также успешную интеграцию турецких беспилотных технологий в многонациональные операции Альянса. Переброска Anadolu усиливает общую картину наращивания сил НАТО в Балтии на фоне сохраняющейся напряжённости в регионе.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко выступил с заявлением, что альянс якобы тренируется блокировать Калининград.

Читайте также: «До вас не доходит? Капитуляция и распад России нужны влиятельным людям в Москве»

Читайте нас также:
#НАТО #Турция #безопасность #Балтийское море #дроны #Россия #политика
Оставить комментарий

(6)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го февраля

    красивая, большая... цель. == Cогласен цель большая, море спокойное, видно далеко!

    36
    6
  • П
    Процион
    21-го февраля

    Ну. теперь Трамп точно получит нобелевскую мира.

    59
    5
  • I
    Inga
    21-го февраля

    берега попутали.турция,шоб вам приятнее было.мелочевкой не брезгуешь ,радость бесноватого,от нападений мелких банд формирований , устроил в инф. пространстве.это вша сила бесноватая.подаватели знаков и сигналов к нападениям ,поощрители.

    6
    33
  • bt
    bory tschist
    Inga
    21-го февраля

    ... ваш комментарий очень похож на знаменитый рyсский стишок: "на стене висит картина – поцелуй п…a кирпич"

    39
    12
  • A
    Aleks
    21-го февраля

    Кстати,Турции-это вторая страна,на которую нацеливается Израиль после Ирана. Так что хорошо,что турки здесь ,а не американский хвост Израиля...😎

    36
    6
  • bt
    bory tschist
    Aleks
    21-го февраля

    ... кстати, Алекс, вы тоже (благодаря рáзуму подростка) недалеко ушли от этой "инги"

    11
    29
Читать все комментарии

