Крупнейший носитель дронов и вертолетов в мире - авианосец TCG Anadolu развертывается в направлении побережья Латвии в рамках операции Eastern Sentry. Он перешел под командование ВВС НАТО для усиления воздушного наблюдения и обороны вдоль восточной границы альянса.

НАТО направило России сигнал: Турция перебрасывает авианосец для дронов TCG Anadolu в Балтийское море в рамках операции Eastern Sentry. По данным альянса, TCG Anadolu будет задействован для усиления воздушного наблюдения и обороны вдоль восточной границы блока. В НАТО подчёркивают, что речь идёт о демонстрации готовности укреплять безопасность союзников в регионе. В публикации в соцсетях командование назвало развертывание «чётким сигналом на восток» и отметило, что Anadolu является крупнейшим кораблём в составе сил Steadfast Dart 26.

TCG Anadolu первый в мире специализированный носитель беспилотных летательных аппаратов в военно-морских силах. Способен нести и запускать ударные дроны Bayraktar TB3 и другие БПЛА, а также вертолёты. Во время недавней фазы учений Steadfast Dart 26 в Балтийском море с палубы корабля уже выполнялись длительные полёты TB3 (в том числе совместные миссии с истребителями Eurofighter Typhoon продолжительностью до 8 часов и дальностью около 1700 км), а также успешные удары управляемыми боеприпасами по морским целям.

Корабль будет действовать как плавающая платформа постоянного воздушного присутствия, обеспечивая обнаружение, сопровождение и, при необходимости, нейтрализацию воздушных угроз в Балтийском регионе. Эксперты отмечают, что этот шаг подчёркивает растущую роль Турции в коллективной обороне НАТО на восточном фланге, а также успешную интеграцию турецких беспилотных технологий в многонациональные операции Альянса. Переброска Anadolu усиливает общую картину наращивания сил НАТО в Балтии на фоне сохраняющейся напряжённости в регионе.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко выступил с заявлением, что альянс якобы тренируется блокировать Калининград.

