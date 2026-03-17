Уровень воды в реках в основном снижается 0 886

Наша Латвия
Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уровень воды в реках в основном снижается
ФОТО: LETA

С таянием снега и сходом льда в большинстве рек Латвии уровень воды постепенно снижается или немного колеблется, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

На Даугаве продолжается ледоход, ледяные массы скапливаются в Плявиньском водохранилище. У Екабпилса и Зельки, по мере освобождения реки ото льда, уровень воды временно снизился, однако в целом в Даугаве продолжается его повышение.

В Лиелупе уровень воды начинает медленно снижаться. В Мисе продолжается постепенный подъем уровня воды, но в большинстве рек бассейна Лиелупе вода отступает. В Свеце у Узини за последнюю неделю уровень воды снизился более чем на полметра.

В Гауе и Огре после схода льда уровень воды стабилен с тенденцией к снижению.

В большинстве рек Латвии уровень воды ниже обычного для периода половодья. Снег в основном растаял, больше всего его сохраняется местами на возвышенностях Латгале.

В ближайшие дни осадков будет мало, уровень воды в реках в основном продолжит снижаться, однако в Даугаве ожидается его повышение.

#погода #Латвия #экология #природа #реки #изменение климата
