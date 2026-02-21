Угроза нападения России на НАТО остается реальной, считают эксперты, которые пытались смоделировать такую ситуацию. Они разыграли сценарий фактического вторжения РФ в Литву, где бундесвер разворачивает на постоянной основе танковую бригаду. Партнером в "военной игре" выступил Университет бундесвера. Директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев стал одним из участников с "российской" стороны, играя роль президента Путина, - сообщает русская служба Deutsche Welle.

В беседе с DW Габуев рассказал, что сценарий предусматривает остановку войны России против Украины в мае 2026 года путем перемирия, а осенью Россия проводит учения в Беларуси и оставляет там 15 тысяч военных с техникой, параллельно предлагая Германии восстановить экономические отношения. Основные события условно происходят в октябре 2026 года, за неделю до промежуточных выборов в США. Целью "российской" команды было дискредитировать НАТО. Роль министра обороны РФ играл австрийский военный эксперт Франц-Штефан Гади, который, как рассказал Габуев, предложил план на 12 страниц, в котором главная ставка делалась на беспилотники.

По словам Габуева, это был не военный, а политический сценарий, задачей которого было смоделировать реакцию правительства Германии. Результат - промедление, что дало возможность российской стороне под предлогом "гуманитарного кризиса" в Калининградской области захватить, среди прочего, литовский город Мариямполе, примерно в 60 км от границы с РФ. "Германия была полностью парализована, - говорит Габуев. - Бригаде в Литве даже не отдали приказ выбивать российских оккупантов". Одной из причин он назвал отсутствие четкой реакции из Вашингтона.

Насколько реален такой сценарий? "Есть две школы мысли. Одна говорит, что это ерунда и не надо сеять панику, мы готовы и отобьем. Это страны Балтии и северной Европы, - говорит Габуев. - Есть также лидеры и военные, которые говорят, что самый опасный момент для Европы - это окончание войны в Украине и тот момент, когда НАТО создаст все необходимые инструменты, которые позволят сдерживать Россию". Такими инструментами он назвал инженерные заграждения, минирование границы с Беларусью и Калининградской областью.