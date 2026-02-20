21 февраля в православных храмах отмечают святого Захария, который жил за 500 лет до Рождества Христова. В народном календаре этот день называется Захарий Серповидец. В прошлом в это время люди готовились к предстоящим полевым работам, проверяя инвентарь и качество семян.

21 февраля православные верующие вспоминают святого Захария — ветхозаветного пророка, который жил за 500 лет до рождения Иисуса Христа и предсказал события, связанные со Спасителем. Известно, что он сделал много для просвещения еврейского народа и его нравственного развития. Пророк погиб от рук иудеев, не простивших ему его обличительные проповеди.

Народный календарь: Захар Серповидец

В народе праздник, посвященный ветхозаветному пророку, получил название Захар Серповидец. Это связано с одним из его пророчеств, в котором он описывал свиток, летящий по воздуху и напоминающий большой серп. Поэтому 21 февраля (8 февраля по старому стилю) крестьяне уделяли особое внимание этому предмету.

Женщины, отправлявшиеся в поля во время жатвы, молились святому Захарии, прося о хорошем урожае. Мужчины в это время осматривали свои инструменты, точили их, чистили и окропляли святой водой. «Не тогда серпы точить, когда на жниво идти»; «Не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа», — говорили мудрецы.

Люди верили, что святой, увидев их старания, не оставит их наедине с трудностями. Поэтому они работали с особым азартом и увлечением.

Захар Серповидец: что необходимо сделать

Православные праздники требовали уважения к традициям. В день Захара Серповидца полагалось посетить церковь и помолиться святому. Он способствовал не только хорошему урожаю, но и укреплению брачных уз.

Согласно поверью, чтобы серп работал безупречно, что было особенно важно во время жатвы, его выносили на улицу ночью, чтобы показать месяцу.

Захар Серповидец: народные приметы

Старцы, наблюдающие за погодой из года в год, знали: если на Захара Серповидца стоят морозы, март будет теплым, а зима закончится совсем скоро. Если ночью на небе видели большую луну с красноватым оттенком, это предвещало скорую оттепель.

Захар Серповидец: что нельзя делать

У народного праздника есть свои запреты. Например, в день Захара Серповидца старцы строго запрещали ловить рыбу. Считалось, что у водоемов рыбаков могут подстерегать опасности. В это время также запрещается:

Заниматься денежными делами — велик риск остаться без финансов.

Злиться, завидовать чужим успехам — к проблемам со здоровьем.

Смотреться в зеркало — этот запрет касается девушек, которые могут столкнуться с неприятностями, связанными с внешностью.