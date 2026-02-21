Baltijas balss logotype
«В России о дронах рассказывают уже в 6-м классе...»

Политика
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «В России о дронах рассказывают уже в 6-м классе...»

Экс-мэр Огре призывает готовить пилотов по управлению дронами уже со школьной скамьи.

"Чтобы мы были готовы к уроку Х, нам необходимо подготовить операторов дронов, поэтому необходимо ввести обучение дронов в школах", - заявил экс-мэр Огре Эгилс Хелманис (Национальное объединение) после возвращения с Украины.

Границы Латвии, России и Белоруссии составляют около 450 км. Легко подсчитать, сколько пилотов нам нужно, чтобы мы хотя бы только наблюдали за этой границей, не считая количества пилотов, работающих на дронах «камикадзе», чтобы уничтожить оккупантов. Затем пилотов дронов, которые помогли бы медикам доставить медицинскую помощь военнослужащим. Пилотов дронов обеспечения военнослужащих и пилотов дронов, управляющих дронами, уничтожающими дроны противника.

Чтобы мы были готовы ко всему этому, мы должны учиться у украинцев и подготовить несколько десятков тысяч пилотов. Такие размышления возникли у меня во время этой поездки. Мир развивается, но следуем ли мы за ним? Мы можем требовать от людей только того, чему научили их.

В России о дронах начинают учить с 6 класса. Когда я разговаривал с министром образования Даце Мелбарде, она не восприняла это всерьез и сослалась на то, как сложно ввести такое обучение. Когда мы наконец поймем, что у нашего агрессивного соседа есть уже учебники для 6-9 классов по конструированию и пилотированию дронов. В Огре в сентябре постараемся ввести в каждой краевой средней школе обучение пилотированию дронов. Постараемся своим личным примером показать, что необходимо сделать на государственном уровне и ответственным лицам для внедрения дрона в образовательную программу пилотирования и конструирования", - написал политик в социальной сети facebook.

#образование #Украина #технологии #школы #оборона #обучение #дроны #политика
  • A
    Aleks
    21-го февраля

    Когда в название партии есть слово ,,национальное,,,то тут же вспоминаю Националсоциалистическую рабочую партию Германии Адольфа Гитлера,в руководстве которой,кстати,были одни радикальные евреи,которые так же занимались и уничтожением евреев-Эйхман и Розенберг. 😈👽🔯

    Mr.FGJCNJK
    21-го февраля

    Какая разница, на хуторах всё равно делать нечего.

    Так пусть вместо игр в стрелялки, дронят окрестности, на радость и так ничего не соображающих бабок и дедок!

    Aleks
    21-го февраля

    Может Хелман не на Украину ездит,а в Израиль? Ведь только в Израиле созданы детские боевые формирования типа ,,Гитлерюгенда,,как в нацистской Германии ,Холокост от которой так любят евреи,доя Германию,США и снимая иногда сливки в других странах. Темнит Хелман,темнит...😎

