С момента подписания меморандума о ценах на продукты питания в мае прошлого года доля молока местного происхождения в магазинах существенно не изменилась, сообщил председатель правления Центрального союза латвийских молочников Янис Шолкс.

Он отметил, что латвийские розничные торговцы в значительных объёмах импортируют молоко и молочные продукты, что является серьёзной проблемой для молочной отрасли Латвии.

По словам Шолкса, в Эстонии доля местного молока в магазинах составляет около 90%, тогда как в Латвии — примерно 50%, что он считает ненормальной ситуацией. Он добавил, что не знает ни одной другой европейской страны с подобным положением.

Он также отметил, что в отдельных категориях продуктов после подписания меморандума наблюдается небольшой рост в пользу латвийской продукции, однако он очень незначительный. При этом объём продаж свежего молока латвийского происхождения практически не изменился, а продажи латвийского сыра даже снизились.

Шолкс подчеркнул, что от подписанного в мае прошлого года меморандума ожидали большего, однако существенных изменений он не принёс.

По его словам, пока неясно, насколько сильно на отрасль повлияет рост цен на энергоресурсы. Уже сейчас заметно влияние подорожания энергии на производство молока и особенно на его переработку. Он пояснил, что переработка молока — энергоёмкий процесс, поскольку молоко необходимо как нагревать, так и охлаждать.

Кроме того, отрасль затронет рост цен на топливо, что особенно увеличит расходы на доставку молока, транспортировку сырья и логистику готовой продукции.

Шолкс также отметил, что хотя закупочная цена на молоко сейчас ниже, чем несколько месяцев назад, её снижение происходит медленно и незначительно. В феврале цена закупки сырого молока составляла 42,08 евро, тогда как несколько месяцев назад она была близка к 50 евро. В союзе молочников опасались, что цена может упасть ниже 40 евро, но этого не произошло.

По его словам, сейчас есть признаки того, что цена на молоко снова может вырасти, однако колебания цен не будут резкими.

Отвечая на вопрос, влияет ли на латвийский рынок сырого молока банкротство эстонского переработчика “E-Piim Tootmine”, Шолкс сказал, что влияние незначительное, поскольку латвийские предприятия поставляли туда сравнительно небольшие объёмы молока, и многие производители уже нашли других покупателей.

Он отметил, что в Латвии ежедневно производится около 2500 тонн сырого молока, тогда как на “E-Piim Tootmine” экспортировалось лишь несколько сотен тонн.

Шолкс также сообщил, что в прошлом году латвийские производители молочной продукции экспортировали товары на сумму около 300 млн евро в 72 страны мира, что является самым большим объёмом экспорта до сих пор. При этом на внутреннем рынке, по его словам, «никаких чудес не происходит», и пока не наблюдается явных признаков роста.

Напомним, что в мае 2025 года был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Его подписали министр экономики, Ассоциация торговцев продуктами питания Латвии, Латвийская торгово-промышленная палата, Центральный союз латвийских молочников, Федерация пищевых предприятий Латвии, Совет сотрудничества сельскохозяйственных организаций, объединение “Zemnieku saeima” и другие партнёры.

Меморандум предусматривает введение корзины продуктов с низкими ценами, создание инструмента сравнения цен, а также увеличение доли продуктов местного происхождения в магазинах.