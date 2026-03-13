Ну кто сказал, что латышские националисты ничего не умеют? Они умеют... гнуть свою линию, и этого в нынешних политических обстоятельствах в Латвии вполне достаточно!

Политика в оппозиционном режиме

Во всяком случае, они продолжают определять политическую повестку дня. Причем, эта возможность продавливать свои идеологические решения и установки не уменьшилась и тем более не исчезла даже после того, как Национальное объединение и фактически их сателлит – Объединенный список – ушли в оппозицию.

Понятно, что по мере приближения выборов националисты будут становиться все более радикальными и агрессивными, а правящие будут все сильнее боятся... быть обвиненными в недостаточном национал-патриотизме и чуть ли не в каких-то пророссийских настроениях.

И этот страх трех правящих партий неминуемо обеспечит поддержку тех или иных инициатив и Нацобъединения, и Объединенного списка. Или, во всяком случае, правящие будут передавать те или иные проекты в комиссии Сейма.

Соревнование самых главных радикалов

Более того, велика вероятность, что те же отдельные депутаты «Нового Единства», особенно избранные по округам со значительной частью националистического электората, будут сами выходить с радикальными предложениями. Так, например, поправку в закон, которая должна привести через несколько лет к полному прекращению и коммерческого теле-радиовещания на русском, подал именно депутат Сейма от правящего «Нового Единства».

На голоса националистически настроенных избирателей претендуют и несколько внепарламентских партий – например, новоиспеченная партия «Восходящее солнце» и партия Херманиса «Мы меняем правила».

Не нужно обладать способностями предсказателя, чтобы догадаться, что в оставшиеся уже менее 7 месяцев до выборов начнется своего рода соревнование на звание самого крутого националиста.

Впрочем, уже сейчас в комиссиях Сейма «скопились» инициативы, которые, выражаясь дипломатически, далеки от демократии, прав человека (включая права нацменьшинств и европейские стандарты) и... вообще здравого смысла. Авторы львиной доли таких инициатив – депутаты Нацобъединения.

Запрет общаться на русском

Судите сами. В комиссиях Сейма ждут своей очереди на рассмотрение предложениями

о запрете на русском языке рекламы на частных телерадиостанциях,

о постепенном прекращении телерадиовещания на русском,

о запрете субтитров на русском языке в кинотеатрах,

проект постановления с поручением правительству разработать поправки к закону, запрещающие использование русского языка в школах – в том числе в общении между учениками.

Отметим, что недавно парламент уже поддержал поправки в Закон об образовании, которые уже запрещают учителям при исполнении своих служебных обязанностей общаться между собой и с учениками на ином языке, кроме государственного.

Также до выборов комиссия Сейма может рассмотреть и проект поручения Кабмину разработать нормативный акт, запрещающий работникам государственных и муниципальных учреждений общаться между собой и с посетителями на ином языке, кроме латышского.

Продавец будет выбирать способ общения

Но если все эти инициативы пока поставлены на паузу, то «языковые поправки» депутата Нацобъединения Науриса Пунтулиса уже близки к принятию.

Напомним, что речь идет о предложении Пунтулиса дополнить Закон о защите прав потребителей специальным разделом «Язык коммуникации». На этапе второго чтения были поддержаны поправки Пунтулиса, которые фактически обязывают покупателя общаться исключительно на латышском, а продавцу или другому лицу, оказывающему услуги, по-существу запрещают общаться на ином языке, кроме латышского, даже если он (продавец) этот другой язык знает.

Примечательно, что к третьему чтению сам Пунтулис исправил свои же поправки и предложил иную редакцию:

4.3 Язык коммуникации

(1) Потребитель в Латвии имеет право на получение услуг на государственном языке. Оказывающее услугу лицо обязано обеспечить реализацию этого права.

(2) оказывающее услугу лицо не обязано обслуживать получателя услуги на другом языке, кроме государственного.

Теперь по крайней мере продавец, если владеет, к примеру, русским и (или) английским, сможет на этом языке общаться с покупателем, не боясь наказания. В то же время, если такая поправка будет принята, владелец магазина не сможет даже спрашивать у продавца или другого работника сферы обслуживания, какими еще языками, кроме латышского, он владеет.

И бойкот российских товаров

Наряду с языковыми инициативами, политики Нацобъединения пытались провести через Сейм разного рода проекты поручений правительству по прекращению любых экономических отношений с РФ и РБ в настоящем и будущем. Это:

проект с призывом демонтировать железнодорожные пути в российском направлении,

призыв запретить автобусные пассажирские перевозки в РФ и РБ (эта идея уже скоро будет претворена в жизнь),

предложение запретить ввоз всех видов товаров из РФ и РБ...

Буквально на последнем пленарном заседании Сейма был дан зеленый свет законопроекту, который предусматривает введение 30-процентного налога на все импортируемые российские и белорусские товары.

Чужие здесь не ходят

Националисты прекрасно понимают, что нужно расширять фронт борьбы – прежде всего, за счет «миграционной темы». Это и ужесточение условий получения учебных виз гражданами третьих стран, и ужесточение вообще условий получения виз и видов на жительство гражданами третьих стран...

И этот список инициатив, разумеется, не закрывается – он будет пополняться все новыми и новыми проектами.

«Говорите по-рижски!»

Параллельно с политическими инициативами в интернете вкидываются страшные истории, которые по идее должны сформировать нужное общественное мнение.

Вот, например, история о том, как неизвестный русскоязычный терроризировал латышку-продавщицу, которой в социальных сетях очень своевременно поделился некий мужчина-реэмигрант Давис Вилюмс, 12 лет проживший в Лондоне. Он пишет свою сестру, которая работал в рижском магазине одежды. По словам сестры, клиент принёс бракованную куртку, чтобы сдать её: «Затем начал что-то бормотать по-русски о том, что чек находится в кармане».

Сотрудница попросила его объяснить по-латышски. Якобы недовольный бракованной курткой покупатель сильно разозлился: «Как ты можешь жить и работать в Риге и не знать русский язык? Это же язык Риги!»

Сотрудница парировала: «Извините, но я латышка и не так хорошо знаю русский язык».

Мужчина якобы ещё больше разозлился, начал её оскорблять и говорить, что она некомпетентна и не должна здесь работать, потребовал позвать руководство.

Чтобы не обострять ситуацию, коллеги обслужили клиента на русском языке. В итоге мужчина более-менее спокойно ушёл, хотя продолжал осуждать сотрудницу и говорить, что такие люди не должны работать в подобных местах и что его «осуждают из-за национальности».

«Хотя я никого не осуждала. Но пусть будет так. Забавный факт — в конце он попрощался по-латышски, как солнышко», — вспоминает продавщица, которая в итоге не выдержала стресса и уволилась из магазина.

Интересно, что как раз сейчас в Сейме рассматриваются поправки к законодательству, требующие разговаривать с продавцами на латышском языке. И вот появляется подробная история про анонимного покупателя, не пожелавшего говорить по-латышски. Ну как тут не проголосовать за ужесточение законов.