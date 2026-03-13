Эхо войны в Иране докатилось и до Латвии — в виде роста цен на топливо. Впереди и скачок инфляции.

Исполняется почти две недели военной операции США и Израиля в отношении иранского режима. Когда закончится эта операция — пока неизвестно, равно как Трамп не определил и ее конечную цель (цели).

Непонятно что хочет Трампа — идет ли речь только о полном прекращении ядерной программы Ирана или же о прекращении поддержки террористических организаций (Хамас, Хезболла и др.)? А может – о смене режима страны? Тем не менее уже сейчас можно подвести первые прямые и косвенные итоги почти двухнедельной кампании.

Первый итог. Глава Белого дома показал, что он может действовать быстро, решительно и эффективно, причем при необходимости, даже не обращаясь за разрешением к Конгрессу.

Второй итог. В условиях полной беспомощности и двойных стандартов ООН именно США — единственная реальная сила, способная действовать самостоятельно, используя не только санкции или грозные заявления, но и военную силу.

Третий итог. США, при необходимости, способны проводить широкомасштабные военные операции, не прибегая к помощи союзников по НАТО. Это НАТО не может обойтись без США, а вот США без членов альянса — запросто.

Четвертый итог. Нынешняя ситуация наглядно продемонстрировала уровень влияния европейских держав на события на Ближнем Востоке — это влияние близко к нулю. Первым «очнулся» президент Франции Эммануэль Макрон, «пригрозивший» увеличить ядерный потенциал Франции и более энергично защищать своих союзников по ЕС и НАТО. Конечно, это шаг в правильном направлении, но он увеличит влияние Франции лишь на страны европейского континента.

Попытки же Макрона повлиять на тот же Иран обречены на провал. Особенно странно звучат призывы Макрона к президенту Ирана Пезешкиану прекратить обстреливать страны Персидского залива и немедленно разблокировать Ормузский пролив. С таких же успехом глава французского государства мог бы обратиться в ООН или в Спортлото: иранский президент де-факто не в состоянии повлиять на решения и действия фанатиков – стражей исламской революции.

Пятый итог. Иран, будучи не в состоянии сопротивляться мощи США и Израиля, избрал весьма хитрую тактику. А именно: внести хаос в целый регион – начал обстреливать ракетами и запускать дроны в страны Персидского залива, включая даже прежних союзников Ирана. Под раздачу попали даже Катар и Кувейт, а Объединенные Арабские Эмираты и по сей день подвергаются безжалостным атакам.

Иранские фанатики таким образом хотели убить сразу трех зайцев. Во-первых, показать, что все, кто каким-либо образом в регионе помогают США (прямо или косвенно), могут стать мишенью Ирана.

Во-вторых, эти атаки были призваны заставить данные страны надавить на США и вынудить их свернуть свою операцию и сесть за стол переговоров.

И, в-третьих, Иран хочет создать видимость третий мировой войны и вызвать негативные экономические последствия как для региона, так и для мира в целом. С этой же целью Иран и начал блокировать движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Шестой итог. Ближайшие союзники Ирана решили действовать по принципу «своя рубашка ближе к телу» и ограничились лишь осуждением «ничем не спровоцированной агрессии США», и выражением соболезнований в связи с гибелью аятоллы Хомейни.

Седьмой итог. Судя по всему, военная операция надолго похоронит попытки Ирана заполучить ядерное оружие. Понятно, что новому руководству Ирана придется быть менее радикальным — и в отношении собственного населения, и в отношении окружающего мира и своих «врагов». Ведь главное для режима — сохранить власть.

Другое дело, что Иран — не Венесуэла и добиться какого-то сотрудничества будет крайне сложно: все-таки в Иране у власти находятся религиозные фанатики, а не циничные коррумпированные прагматики, как в Венесуэле. Да и масштабы Ирана и Венесуэлы несопоставимы.

Восьмой итог. На данный момент ничто не свидетельствует о возможности быстро сменить правящий в Иране режим. Внутренняя оппозиция разрознена, нет организующей силы и слаба. К тому же был упущен момент — вероятно, военную операцию нужно было начинать тогда, когда тысячи иранцев вышли на улицу и почти создалась революционная ситуация.

Чудес не бывает: режим можно сменить только тремя путями — при помощи дворцового переворота, путем революции (переворот, гражданская война…) или извне. Дворцовый переворот пока представляется маловероятным, революция изнутри, похоже, в ближайшее время невозможна, а вариант смены власти извне, то есть путем наземной военной операции хотя и возможен, но… едва ли Трамп на него решится. Ведь это чревато огромными жертвами при негарантированном результате.

Но, как говорится, с воздуха смену власти не осуществить. Хотя… операция израильской разведки по обнаружению места, где скрывается Хомейни и другие его соратники, показывает, что может случиться всякое…

Девятый итог. Страны Персидского залива, подвергшиеся агрессии Ирана, могут пересмотреть свою внешнюю политику и уменьшить симпатии, а главное — прекратить поддержку террористических организаций. Это относится и к Ливану, руководство которого в силу разных причин (в том числе и своей слабости) годами терпит присутствие в приграничных районах террористических банд Хезболлы. К тому же Ливан уже давно приютил и лидеров этой и других террористических группировок.

Десятый итог. Война на Ближнем Востоке с блокировкой Ормузского пролива ударила и по странам, которые находятся от эпицентра боевых действий на расстоянии тысяч километров. Из-за роста цен на нефть (цена за баррель уже превысила 100 долларов) резко подорожало горючее и в Латвии. Очевидно, что если в ближайшее время не удастся разблокировать Ормузский пролив и обеспечить безопасное судоходство в этом регионе, цены на топливо и другие энергоресурсы продолжат расти, а это грозит, в том числе и Латвии резким скачком инфляции. И все это на фоне огромных счетов за коммунальные услуги!

Чем могут помочь латвийские власти своим жителям? Будем реалистами: никакого субсидировали топлива не ожидается — на это у правительства просто нет средств. Едва ли можно рассчитывать на повторение «вертолетных денег» – то есть выплат одноразового пособия пенсионерам. На это тем более нет средств. Максимум, что пока нам обещает премьер, так это – «мониторить ситуацию с ценами».

Иными словами, денег нет, но вы держитесь, а мы будем на все это с интересом смотреть!

МВФ: «Думайте о немыслимом и готовьтесь к этому»

Затяжные боевые действия на Ближнем Востоке могут повлиять на мировые рынки и экономики, создавая неожиданные вызовы для политиков. Об этом говорится в заявлении директора Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.

«Если новый конфликт окажется затяжным, он может существенно повлиять на рыночные настроения, экономический рост и инфляцию, ставя новые требования к политикам», – сказала Георгиева на симпозиуме в Токио.

Она добавила, что последствия могут ощущаться даже после окончания боевых действий, создавая длительную неопределенность.

«В этой новой глобальной среде думайте о немыслимом и готовьтесь к этому», — предостерегла директор МВФ.