Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Франция увеличила импорт титана из России до исторически максимальной суммы 1 219

Бизнес
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Франция увеличила импорт титана из России до исторически максимальной суммы
ФОТО: Global Look Press

Франция на 19,6 % нарастила импорт титана из РФ до исторического максимума.

Франция по итогам 2025 года увеличила импорт титана из России до исторически максимальной суммы. Об этом пишут СМИ со ссылкой на данные Евростата.

В публикации уточняется, что французские импортеры ввезли российского титана на 129,9 миллиона евро против 108,6 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма импорта выросла на 19,6 процента в годовом выражении.

Данная сумма стала максимальной с 1992 года. Более ранняя информация не опубликована.

Читайте нас также:
#импорт #Франция #торговля #промышленность #экономика #Россия #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • VS
    Vad Sorry
    21-го февраля

    Эти 129 миллионов, ничтожные суммы и это оборот. На Украине просто на остров столько же перевел один чиновник друг Зеленского и уехал в Израиль:)) Вот это бизнес

    3
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Недельная поездка в Барселону станет дороже на 100 евро: Каталония повысила туристический сбор
Изображение к статье: Джордж Вашингтон по-прежнему взирает с баксов. Иконка видео
Изображение к статье: Каникулы - это веселье и покупки. Иконка видео
Изображение к статье: Rietumu Banka внедрил Apple Pay

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео