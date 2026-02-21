Франция на 19,6 % нарастила импорт титана из РФ до исторического максимума.

Франция по итогам 2025 года увеличила импорт титана из России до исторически максимальной суммы. Об этом пишут СМИ со ссылкой на данные Евростата.

В публикации уточняется, что французские импортеры ввезли российского титана на 129,9 миллиона евро против 108,6 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма импорта выросла на 19,6 процента в годовом выражении.

Данная сумма стала максимальной с 1992 года. Более ранняя информация не опубликована.