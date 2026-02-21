На ближайшем заседании Сейма будут рассмотрены поправки оппозиционной фракции "Латвия на первом месте" в Закон о подоходном налоге с населения. Парламентарии предлагают с целью улучшения демографической ситуации освободить (не взимать) подоходный налог с населения с одного из работающих родителей, если в семье растут двое и больше несовершеннолетних детей или если дети (до 24 лет) продолжают учиться. Данную норму закона депутаты предлагают ввести со следующего года.

Шансы, что этот законопроект будет поддержан правящим большинством, близки к нулю.