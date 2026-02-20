Baltijas balss logotype
Путин уже проиграл войну Украине — Слайдиньш 16 4755

Политика
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Путин уже проиграл войну Украине — Слайдиньш

Президент России Владимир Путин уже проиграл войну с Украиной, не достиг своих целей и не достигнет их, - считает майор латвийских Национальных вооруженных сил (НВС), офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

«Я не знаю, чем закончится война между Россией и Украиной. Я понимаю только одно, и это исторический факт, что агрессору нельзя давать ничего больше, потому что это только убедит его продолжать идти дальше», – сказал TV24 майор Национальных вооруженных сил (НВС), офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш, пишет NRA.lv.

Президент России Владимир Путин уже проиграл эту войну, не достиг своих целей и не достигнет их, уверен майор НВС. Но Путин захочет отомстить, создав очередную «горячую точку», но где и когда это произойдет, Слайдинш не знает.

В связи со всем этим ему ситуация в мире в настоящее время кажется «немного ненормальной», и здесь все должны объединиться и оказать максимальное экономическое давление на Россию, а также дать Украине все, что ей нужно, чтобы русские сами поняли, что там ничего не будет. Пока этого не произойдет, период разговоров и сплетен будет продолжаться, и это ничего не решит, считает Слайдиньш.

Сейчас все сидят на «пороховой бочке», - она повсюду, сказал Слайдиньш. Он добавил, что ему не нравится заглядывать в будущее, но, глядя на текущие события, он уверен, что ничего хорошего не ждет.

Читайте по теме: «Позор на весь мир! Казахстан Россию рвать начнет»: Москва откажется от русского языка

#Украина #прогноз #агрессия #Россия #политика
Оставить комментарий

(16)
  • ТТ
    Тим Тим
    21-го февраля

    Езжай ка эксперт а Адажи, хозяевам окопы копать, толку больше будет, за одно похудеешь.

    34
    3
  • A
    Aleks
    21-го февраля

    Профессор,генерал полковник Левашов -История рассудит Горбачева,Эльцина и Путина,любимца русскоязычных евреев Израиля,России и не только ..🔯🔯🔯👽😈

    5
    16
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го февраля

    Возникает естественный вопрос, - они что, там в штабе все такие?

    И вот за это мы платим 5%?

    57
    3
  • MiU
    Made in USSR
    20-го февраля

    Я не знаю, чем закончится война, - начал говорить майор, но Путин её уже проиграл, добавил он, почесав репу. ... Просто кладезь мудрости, наш майорчик. И после такого они ещё запрещают нам ковыряться в носу.

    72
    2
  • SP
    Sergeis Pob
    20-го февраля

    Важно,заботиться,может,принимает лекарства,докторы лечат болезнь,и только.

    38
    2
  • Е
    Ехидный
    20-го февраля

    сидит в штабе , но великий эксперт !!!войну видел только на мониторе компа , когда в танчики играл !!!! вещает так , как если бы Багдад в одиночку взял !!!

    81
    3
  • З
    Злой
    20-го февраля

    Не знаешь, так прикрой свой рот!

    56
    4
  • A
    Aleks
    20-го февраля

    Путин не проиграл войну-он удачно с помощью Дмитриева и Мединского продал Россию за 14 трл.долларов Хазарскому Каганату.

    10
    54
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    20-го февраля

    Этот Янис сам где и когда кого перемог? Неужто самого Путина победил, со-товарищи?! На каковских фронах, в каком полку служили?

    60
    4
  • Д
    Дед
    20-го февраля

    Смешные они. Уже началась паника.

    79
    4
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    20-го февраля

    Редкостный дурак. Ему бы в дурке провериться.

    85
    4
  • EB
    Emigrants Berzins
    20-го февраля

    А Путин-то в курсе, что проиграл?

    92
    3
  • ПП
    Просто Прохожий
    Emigrants Berzins
    20-го февраля

    Видите, как данный эксперд в рупор кричит, пытается докричать до Путина новость, что он проиграл. ))

    66
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го февраля

    Зассал майор. Боится что будет следующим...

    86
    4
  • 20-го февраля

    а как быть с тем что боевые действия проходят в Украине а не в России ?

    74
    3
  • 010725
    010725
    20-го февраля

    Нет, не за Украину этот Слайдыньш. Был бы за Украину, написал бы, что Путин пять войн проиграл.

    80
    4
Читать все комментарии

