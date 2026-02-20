Президент России Владимир Путин уже проиграл войну с Украиной, не достиг своих целей и не достигнет их, - считает майор латвийских Национальных вооруженных сил (НВС), офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

«Я не знаю, чем закончится война между Россией и Украиной. Я понимаю только одно, и это исторический факт, что агрессору нельзя давать ничего больше, потому что это только убедит его продолжать идти дальше», – сказал TV24 майор Национальных вооруженных сил (НВС), офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш, пишет NRA.lv.

Президент России Владимир Путин уже проиграл эту войну, не достиг своих целей и не достигнет их, уверен майор НВС. Но Путин захочет отомстить, создав очередную «горячую точку», но где и когда это произойдет, Слайдинш не знает.

В связи со всем этим ему ситуация в мире в настоящее время кажется «немного ненормальной», и здесь все должны объединиться и оказать максимальное экономическое давление на Россию, а также дать Украине все, что ей нужно, чтобы русские сами поняли, что там ничего не будет. Пока этого не произойдет, период разговоров и сплетен будет продолжаться, и это ничего не решит, считает Слайдиньш.

Сейчас все сидят на «пороховой бочке», - она повсюду, сказал Слайдиньш. Он добавил, что ему не нравится заглядывать в будущее, но, глядя на текущие события, он уверен, что ничего хорошего не ждет.

