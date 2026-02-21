Индекс потребительских цен вырос на 2,4% в январе по сравнению с прошлым годом, что стало рекордно низким значением за последние пять лет, следует из отчета федерального бюро статистики труда США. Как отмечает Associated Press (AP) и Wall Street Journal (WSJ), немногие товары при этом подешевели.

Проблемы инфляции и роста цен, в частности на яйца, активно фигурировали в предвыборной кампании 2024 года. Как полагали тогда эксперты, тема в итоге сыграла в пользу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах.

В минувшем январе Трамп заявил, что «проблема инфляции решена», а цены на продукты «везде падают». СМИ тогда обращали внимание на неточности в расценках, которые называл президент. Трамп также в последние месяцы то называл себя «президентом доступных цен», то объявлял тему доступности (affordability) «выдумкой демократов».

Как пишет WSJ со ссылкой на экономиста Субадру Раджаппа, категории товаров, которые Трамп ранее обложил дополнительными пошлинами, продолжают дорожать. В частности, в среднем на более чем 15% за год в США подорожала говядина, следует из официальной статистики.

В ближайшие месяцы компании продолжат перекладывать затраты на пошлины Трампа на потребителей, прогнозирует Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Исследование показало, что американские компании и потребители оплачивают почти 90% расходов, связанных с тарифами, которые, как утверждает президент, приносят стране триллионы долларов.

Наибольшее снижение цены при этом за год продемонстрировали бензин (почти на 8%), а также подержанные автомобили.

Годовой рост индекса потребительских цен оказался самым низким с марта 2021 года, в связи с чем также до 2,4% снизилась годовая инфляция. Рост цен за месяц (с прошлого декабря по январь), включая еду, составил, по официальным данным, 0,2%.

AP отмечает при этом, что ключевые расходы в США (продукты, бензин и жилье) остаются в среднем на 25% выше, чем во времена до пандемии COVID-19.

Федеральная резервная служба США (ФРС) ранее обозначила инфляцию в 2% в качестве своей цели. В ближайшее время Сенат должен будет проголосовать за нового назначенца Трампа во главе центрального банка Кевина Уорша, а в ноябре в США пройдут выборы в Конгресс.

«Скорость снижения инфляции имеет решающее значение для Белого дома, который пытается противостоять растущей обеспокоенности по поводу доступности товаров и услуг в преддверии промежуточных выборов в этом году», — обращает внимание New York Times (NYT).

Как показал недавний опрос CBS News, состояние экономики США в феврале как «очень» или «относительно хорошее» оценивали суммарно 34% респондентов, а как «очень» или «относительное плохое» — 60%.