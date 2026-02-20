Baltijas balss logotype
Контрабанда сигарет, ВНЖ за недвижимость и пособие на отопление. Что обсудят в Сейме? 0 376

Политика
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

В Сейме также заслушают информацию об успехах в борьбе с бюрократией.

Парламентская следственная комиссия по вопросам миграции на своем ближайшем заседании обсудит "последствия" реализации программы ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость. Очевидно, что глава парламентской следственной комиссии Янис Домбрава, будучи представителем Нацобъединения крайне негативно оценит эту программу. Отметим, что новый законопроект об иммиграции пока вообще не предусматривает выдачу ВНЖ в обмен на приобретение недвижимости.

В свою очередь, депутаты комиссии по социальным делам в срочном порядке рассмотрят поправки, которые позволят большему количеству домохозяйств претендовать на жилищное пособие.

Депутаты комиссии по обороне и внутренним делам в закрытом режиме рассмотрят сотрудничество государства и частных компаний в области военной промышленности.

О негативном влиянии на бюджет контрабанды сигарет будут говорить депутаты комиссии по бюджету.

О том, какие у рабочей группы есть предложения по борьбе с бюрократией, узнают депутаты, работающие в комиссии по госуправлению и делам самоуправлений.

#недвижимость #контрабанда #бюджет #бюрократия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Видео