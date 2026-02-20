Baltijas balss logotype
Трамп уверен, что руководство Латвии и других стран ЕС танцует от радости. Но это не надолго

Политика
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о введении 10-процентной глобальной пошлины на ввозимые в США товары сверх уже действующих повышенных тарифов.

Напомним, что в начале апреля 2025 года Трамп объявил о вводе тарифов на продукцию из десятков стран мира. В частности, товары из Латвии и других стран ЕС были обложены 15-процентной пошлиной.

Однако сегодня Верховный суд США неожиданно признал масштабные глобальные тарифы незаконными.

После решения Верховного суда о незаконности его тарифов Трамп заявил, что «глубоко разочарован» вердиктом.

«Решение Верховного суда США по тарифам вызывает глубокое разочарование. Мне стыдно за некоторых членов суда – по-настоящему стыдно – за то, что им не хватило смелости поступить так, как правильно для нашей страны. Они против всего, что делает Америку сильной, здоровой и снова великой. По моему мнению, суд оказался под влиянием иностранных интересов и политического движения», – заявил Трамп.

«Другие страны годами грабили нас, и они в восторге от отмены тарифов. Они танцуют на улицах, но, уверяю вас, танцевать им осталось недолго», – добавил президент США.

Он назвал дело о тарифах символом национальной экономической безопасности США, обвинил суд в том, что он ведет себя как «дураки и ручные собачки».

После чего сообщил, что подпишет указ о введении 10-процентной глобальной пошлины на ввозимые в США товары сверх уже действующих повышенных тарифов.

#США #Дональд Трамп #Латвия #ЕС #экономика #тарифы #торговая война #политика
Оставить комментарий

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го февраля

    Одно дело действительно танцевать и совсем другое глумовато плясать не в такт, нервно дёргая четырьмя конечностями.

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го февраля

    Одно дело действительно танцевать и совсем другое глумовато плясать не в такт, нервно дёргая четырьмя конечностями.

