Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о введении 10-процентной глобальной пошлины на ввозимые в США товары сверх уже действующих повышенных тарифов.

Напомним, что в начале апреля 2025 года Трамп объявил о вводе тарифов на продукцию из десятков стран мира. В частности, товары из Латвии и других стран ЕС были обложены 15-процентной пошлиной.

Однако сегодня Верховный суд США неожиданно признал масштабные глобальные тарифы незаконными.

После решения Верховного суда о незаконности его тарифов Трамп заявил, что «глубоко разочарован» вердиктом.

«Решение Верховного суда США по тарифам вызывает глубокое разочарование. Мне стыдно за некоторых членов суда – по-настоящему стыдно – за то, что им не хватило смелости поступить так, как правильно для нашей страны. Они против всего, что делает Америку сильной, здоровой и снова великой. По моему мнению, суд оказался под влиянием иностранных интересов и политического движения», – заявил Трамп.

«Другие страны годами грабили нас, и они в восторге от отмены тарифов. Они танцуют на улицах, но, уверяю вас, танцевать им осталось недолго», – добавил президент США.

Он назвал дело о тарифах символом национальной экономической безопасности США, обвинил суд в том, что он ведет себя как «дураки и ручные собачки».

После чего сообщил, что подпишет указ о введении 10-процентной глобальной пошлины на ввозимые в США товары сверх уже действующих повышенных тарифов.