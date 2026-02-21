Напомним, что в конце минувшего года из-за попыток большинства депутатов Сейма денонсировать (отказаться) от Стамбульской конвенции чуть не рухнуло правительство. Сторонники отказа от конвенции предложили ей "замену" в виде Декларации Сейма против насилия в семье и не только.

В этом документе было дано поручение правительству отчитаться о реальных мерах по предотвращению и борьбе с насилием.

И вот на ближайшем заседании правительства будет рассмотрен многостраничный доклад минблага на эту тему. Если обобщить все изложенное в докладе (а документ потянет на некое исследование или даже дипломную работу), то можно прийти к выводу, что в Латвии созданы все необходимые механизмы по искоренению насилия! Более того, на каждый вид насилия (в отношении женщин, детей...), на каждый вид дискриминации (в семье, на работе.. ) есть свой правовой ответ - то есть нормы закона. Есть даже планы действий по борьбе с насилием! Да, по количеству планов, деклараций, информационных докладов нам равных в мире нет!

Справедливости ради заметим, что действительно в последние годы государство ужесточило наказание за проявления насилия - как физического, так и психологического, и ввело механизм защиты жертвы от насильника (запрет на приближение).

"Гражданско-процессуальный закон устанавливает основание временной защиты от насилия, а именно, если против лица направлено любое физическое, сексуальное, психологическое или экономическое насилие либо насильственный контроль, происходящий между бывшими или имеющимися супругами или другими взаимосвязанными лицами независимо от того, проживал ли ущемленный или проживал в одном домашнем хозяйстве с затронутым лицом, суд или судья по мотивированному заявлению лица или заявлению, поданному при посредничестве полиции, может принять решение о временной защите от насилия.

Уголовный закон устанавливает уголовно-правовую защиту от насилия и насилия в семье, а также ответственность за насилие над женщиной и насилие в семье, в том числе, уголовную ответственность за физическое и сексуальное насилие, изнасилование, эмоциональное насилие, уголовную ответственность за искажение женских половых органов или утрату репродуктивных способностей, а также за выражение угроз и преследование", - говорится в отчете минблага.