Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Конфликт в Гильдии сценаристов США перешёл в стадию забастовки 0 45

Культура &
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Конфликт в Гильдии сценаристов США перешёл в стадию забастовки

Сотрудники западного подразделения Гильдия сценаристов Америки (WGA West) объявили забастовку, обвинив руководство объединения в нарушении трудового законодательства.

Работники, представленные профсоюзом Pacific Northwest Staff Union, ещё в прошлом месяце проголосовали за проведение забастовки после того, как переговоры с руководством WGA West зашли в тупик.

В официальном заявлении Профсоюза сотрудников гильдии сценаристов (WGSU) говорится, что протест связан с недобросовестной трудовой практикой. По словам представителей профсоюза, руководство следило за сотрудниками из-за их профсоюзной активности, увольняло сторонников объединения и вело переговоры без намерения достичь соглашения по ключевым вопросам.

Ситуация обостряется на фоне предстоящих переговоров WGA с Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP), которые должны начаться уже через месяц. Стороны планируют обсудить новый контракт для голливудских сценаристов, работающих в кино и на телевидении. Несмотря на внутренний конфликт, руководство гильдии заявило о намерении продолжить подготовку к переговорам в обычном режиме.

Сотрудники восточного подразделения гильдии — WGA East, базирующегося в Нью-Йорке, — выступили с заявлением в поддержку коллег. Представители профсоюза подчеркнули солидарность с бастующими и выразили протест против предполагаемой несправедливой трудовой практики.

Источник

Читайте нас также:
#Голливуд #забастовка #переговоры #Нью-Йорк
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В продажу поступили билеты на грандиозное музыкальное событие Gala Galante. Viva La Musica!
Изображение к статье: Директор Лувра ушла в отставку на фоне череды скандалов
Изображение к статье: Фантастика без спецэффектов: 5 сериалов 1990-х, которые до сих пор впечатляют
Изображение к статье: Фантастика без спецэффектов: 5 сериалов 1990-х, которые до сих пор впечатляют

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео