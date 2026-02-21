Работники, представленные профсоюзом Pacific Northwest Staff Union, ещё в прошлом месяце проголосовали за проведение забастовки после того, как переговоры с руководством WGA West зашли в тупик.

В официальном заявлении Профсоюза сотрудников гильдии сценаристов (WGSU) говорится, что протест связан с недобросовестной трудовой практикой. По словам представителей профсоюза, руководство следило за сотрудниками из-за их профсоюзной активности, увольняло сторонников объединения и вело переговоры без намерения достичь соглашения по ключевым вопросам.

Ситуация обостряется на фоне предстоящих переговоров WGA с Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP), которые должны начаться уже через месяц. Стороны планируют обсудить новый контракт для голливудских сценаристов, работающих в кино и на телевидении. Несмотря на внутренний конфликт, руководство гильдии заявило о намерении продолжить подготовку к переговорам в обычном режиме.

Сотрудники восточного подразделения гильдии — WGA East, базирующегося в Нью-Йорке, — выступили с заявлением в поддержку коллег. Представители профсоюза подчеркнули солидарность с бастующими и выразили протест против предполагаемой несправедливой трудовой практики.

