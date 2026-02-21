Лекарства от изжоги снижают выработку желудочной кислоты. С одной стороны, это облегчает симптомы, с другой — мешает организму усваивать важные минералы. Как долго можно пить таблетки от изжоги? И к чему приводит их бесконтрольный прием?

По статистике, каждый пятый житель Европы испытывает изжогу от одного до нескольких раз в день. И хотя изжога может быть симптомом серьезных болезней, включая гастрит, язву и даже рак желудка, многие воспринимают это как временный дискомфорт, как последствие переедания и других погрешностей в питании.

Немалая часть людей годами принимает таблетки от изжоги, не подозревая, какой вред они наносят своему организму.

Одни из наиболее назначаемых средств — лекарства с действующим веществом омепразол. Эти препараты относятся к группе ингибиторов протонной помпы (ИПП). Они подавляют фермент, называемый протонной помпой или протонным насосом, который содержится в слизистой оболочке желудка и участвует в выработке соляной кислоты. Проще говоря, лекарства от изжоги подавляют выработку желудочной кислоты.

Казалось бы, что плохого: низкая кислотность — значит, нет жжения и дискомфорта. Проблема в том, что желудочная кислота нужна организму. Она расщепляет пищу и преобразует минералы в формы, которые организм может усвоить. Поэтому прием ИПП нарушает всасывание питательных веществ.

Как долго можно принимать омепразол?

«ИПП рекомендуются для кратковременного применения — как правило, не более 8 недель. Тем не менее часто наблюдается хроническое и неконтролируемое употребление, что вызывает опасения по поводу возможных рисков для здоровья», — говорят ученые из Федерального университета Сан-Паулу.

Бразильские исследователи в течение 60 дней давали крысам лекарство с омепразолом. Эксперимент показал, какие изменения происходят с организмом после длительного приема лекарств от изжоги.

Развивается анемия

При недостатке желудочной кислоты организму сложнее усваивать железо, поступающее из пищи.

«В ходе приема ИПП значения гемоглобина постепенно снижались. Эти данные свидетельствуют о том, что длительное применение лекарственных препаратов может снижать уровень гемоглобина», — сообщают ученые.

У животных, получавших лекарства от изжоги, наблюдались более низкие концентрации железа по сравнению с контрольной группой. При этом железо начало снижаться уже на 10-й день эксперимента.

Кроме того, из-за лекарств от изжоги у животных резко упал уровень меди, которая также нужна для усвоения железа.

Кости становятся хрупкими

Кальций — еще один минерал, который недополучает организм из-за таблеток от изжоги. Исследование показало, что уровень кальция в печени у крыс, получавших лечение, резко снизился, а в селезенке, напротив, повысился.

«Поскольку только около 1% кальция в организме хранится в тканях, включая селезенку, такое накопление может указывать на снижение использования кальция в костях, что потенциально связано с остеопорозом у крыс, получавших лечение», — объясняют ученые.

Кстати, другие исследования, включавшие людей, показали, что длительный прием препаратов от изжоги повышает риск переломов.

Кроме того, в эксперименте на грызунах выяснилось, что кальций начал накапливаться в крови, а это может привести к сердечно-сосудистым осложнениям, включая гипертонию.

Появляются проблемы с почками

Длительный прием лекарств от изжоги вызывает недостаток калия и магния. Известно, что дефицит этих минералов связан с повышенным риском хронической болезни почек.

Нарушается работа иммунной системы

У крыс, которые принимали ИПП, значительно вырос уровень лейкоцитов, что указывает на воспалительную реакцию.

«Лимфоциты играют центральную роль в адаптивном иммунитете, участвуя в выработке антител и регуляции иммунитета. Эти изменения могут отражать нарушения в работе иммунной системы у крыс, получавших лечение», — объясняют ученые.

Кроме того, предыдущие исследования показали, что лекарства от изжоги способны снизить активность клеток, защищающих организм от бактерий, и тем самым усилить размножение микробов. Для людей со сниженным иммунитетом это может быть особенно опасно.