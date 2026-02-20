Лувр и Версаль потеряли более 10 миллионов евро из-за мошенничества с билетами. Полиция Парижа арестовала сотрудников музеев и гидов, действовавших в сговоре 10 лет.

Парижская прокуратура раскрыла детали масштабной коррупционной схемы, действовавшей в Лувре и Версальском дворце на протяжении 10 лет. Убытки главной музейной институции Франции оцениваются более чем в €10 млн.

В центре скандала оказались туристические гиды и действующие сотрудники музея. Схема строилась на многократном использовании одних и тех же входных билетов для разных групп туристов (до 20 групп в день). Расследование, начавшееся в декабре 2024 года, привело к аресту девяти человек. При обысках было изъято более €1 млн наличными, а также обнаружены активы в элитной недвижимости Франции и Дубая.

Руководство Лувра заявило о внедрении новой системы «структурированного плана борьбы с мошенничеством». Инцидент произошел на фоне общего ужесточения контроля: ранее музей сообщал об инвестициях в безопасность после серии краж и инфраструктурных проблем.