В соцсетях, на кухнях и в студенческих тусовках все сейчас только и говорят, что о рыночном (в прямом смысле слова) помешательстве. Даже рилсы и сторисы гламурных див полнятся роликами увлекательных закупов на базарах. Действительно ли рынок теперь - это новый люкс?

…Добравшись на перекладных до модного базара на окраине города, первое, чему дивишься — астрономические размеры рынка - в одну только длину он растянулся почти на километр! Компанию в пути мне составили два парня-студента.

А вы часто тут бываете? Знаете, куда лучше идти за хорошей одеждой?

Нет, мы тоже впервые. У нас уже половина знакомых сюда съездила, вот и мы решили доехать, чтобы сэкономить на вещах, - отвечают попутчики.

И, похоже, таких как мы был весь автобус. Почти все нерешительно искали указатели к заветному царству дешевизны. Первым делом я направилась к отапливаемым павильонам. Мне предстояло суровое путешествие сквозь открытые холодные ряды, где над головой нависают бесконечные ярусы одежды и бытовых товаров, а вдоль проходов стоят замерзшие продавцы. Переминаясь с ноги на ногу, они пытаются хоть как-то завлечь редких покупателей.

По дороге встретила даму за 50 с модной прической и в ярком стильном пальто. Женщина не стала скрывать, а даже с гордостью сказала, что пальтишко прикупила тут же, вот только запамятовала, где именно. Это вдохновило. Значит здесь не один ширпотреб, есть вещи и со вкусом. Добравшись до тепла, захожу в первый попавшихся бутик с купальниками Versace, Armani, Calvin Klein, и т.п.

Это оригинал? - рискнула я спросить у продавщицы с наращенными ресницами-щетками.

Оригинала нет здесь, даже не ищите! Реплика за 3 тысячи, - приветливо отозвалась она.

Прохожу забавную точку с «элитной» парфюмерией якобы от Moschino, D&G, Tom Ford и т. д. Продают ее в огромных тубусах по пол-литра. А с потолка гроздьями свисают узнаваемые черно-оранжевые пакетики с надписью «ЦУМ». На мой вопрос «У вас тут филиал ЦУМа?» продавец с кавказским акцентом ответил что-то неразборчивое (возможно, и не очень цензурное) и поспешил удалиться.

Это самый дорогой экомех, - кричит из угла заприметившая меня хозяйка точки. - Он и теплее натурального, и носить будете много лет!

А я еще подумала, почему на норку цена всего 21 тысяча рублей?

Знаете, как у меня берут! Мешками! Тут же оптовый павильон. Есть не хуже шубейка за 12 тысяч, примерите?

А вот и китайские предприниматели, где вся точка до потолка уставлена упаковками с «брендовыми» очками. Такие же продают в районе ВДНХ за 3 тысячи. А тут – в три раза дешевле! Ну как удержишься? Купила себе аля-Guess, еще и сторговала за 800 рублей. Тут же при мне две девушки накупили несколько коробок очков. Оказалось, для продажи на маркетплейсе.

Мимо проходит растерянная, но очень радостная девушка лет 25 с кучей пакетов.

Смотрю, хорошо закупились? - останавливаю ее. - Порекомендуете, где и что тут подешевле отхватить?

Сама тут впервые. Насмотрелась на подруг и соцсети, выписала себе номера павильонов, но заблудилась, пришлось идти куда глаза глядят. Вот, купила себе костюм из шерсти альпаки за 8 тысяч. А на маркетплейсах такие не меньше 10 тысяч! Но я торговаться не умею… Еще куртку нашла. Вообще, думала, что все будет за копейки, но нет. Хотя цены в целом ниже.

И я пошла куда глаза глядят. Смотрю, домашняя одежда. Недавно купила себе на маркетплейсе за 3500 рублей - х/б, милый фасон. Пойду, думаю, сравню цены. Шок! 1500! Почти тот же стиль и тоже натуральный хлопок. А отдельно висит вешалка с распродажей Ивановского трикотажа, там пижамы по 700! Продавец еще и за 600 рублей уступила. В 6 раз дешевле! Похоже, я официально спонсирую чью-то красивую жизнь на маркетплейсе…

А поддельные труселя от пресловутых Calvin Klein и т.п.? Лежат себе, миленькие, по 100 руб. штука, а оптом – еще дешевле.

200 рублей, берите! - зазывает продавец, заметив, что я рассматриваю детские шерстяные носки со снегирями.

Давай за 100?

Давай!

Возьмете такие же еще взрослые за 150?

Почему так дешево?

А мы сезон закрываем, последние два дня работаем.

Интересно, сколько они на маркетплейсах стоят?

А мы и там продаем. То же самое, но за 500 рублей. Знаете, почему? Там берут 50-60% комиссии. А здесь мы только за аренду платим. Вот и считайте! Плюс на маркетплейсах многие берут по несколько пар, чтобы выбрать, и отказываются от того, что не понравилось. И товар болтается в доставках. Тут же – пришли оптовики и закупили полпартии разом.

В детском секторе очень мало работающих палаток. В основном торгуют китайским и турецким. В одной нашла платьишки из Таиланда и из той же Турции. Продавала их очень стильно одетая владельца точки лет 60-ти.

— Берите, последний завоз, мы закрываемся. Дорогая аренда... Видите, как много закрытых боксов — не выгодно никому, - откровенничает пожилая очень ухоженная торговка.

И что же вы будете делать?

Уйду на пенсию. В свое время я уже все заработала: дома, квартиры себе и сыновьям – каждому площадью по 100 квадратов. И еще весь мир объездила! Две оптовые точки у меня было на разных рынках. Народ баулами скупал! А теперь не те времена…

Но, судя по масштабам рынка и толпам покупателей, даже в такие морозы у большинства коммерсантов дела идут хорошо.

Сколько такое же будет стоить на маркетплейсе? - спрашиваю цену отпаривателя для одежды у мужчины в тулупе.

У нас 1500, там не меньше 3 тысяч, проверьте. Все приезжают и удивляются, почему так дешево. Да мы еще и торгуемся. А те, кто ленится приезжать, за удобство переплачивают бешеные тысячи! А ведь народ у нас закупается, чтобы потом в магазинах, торговых центрах и на маркетплейсах продавать.

Нашла точку с карнавальными нарядами. Здесь одна из покупательниц искала костюм человека-паука. Но приехала сюда не из-за цен, которые, к слову, на эти костюмы вдвое ниже, чем в интернете, а потому, что вещь нужна завтра. Я снова не удержалась от соблазна и за 800 рублей купила ребенку костюм на вырост на следующий Новый год.