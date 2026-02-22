Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ford инвестирует 5 миллиардов в новую линейку электромобилей 0 167

Бизнес
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Электрический Explorer мягко вкатился в рынок.

Электрический Explorer мягко вкатился в рынок.

Переход на 48 вольт повышает эффективность, увеличивает пропускную способность электрической системы и снижает массу.

Ford делает ставку на новое поколение электромобилей и готов вложить в проект 5 млрд долларов, сообщает CNBC. В основе этой стратегии – технология, которую Tesla первой внедрила на своём Cybertruck в 2023 году.

Исторически автопроизводители использовали 12-вольтовую систему питания с отдельным свинцово-кислотным аккумулятором. В электромобилях при этом уже есть основная тяговая батарея, которая приводит машину в движение, но параллельно сохраняется и обычный 12-вольтовый аккумулятор. Он питает всю вспомогательную электронику – фары, аудиосистему, стеклоподъёмники, блоки управления. Однако в электромобилях такая схема стала проблемной и даже приводила к возвратам машин обратно производителю.

Новая электрическая система работает иначе. Вместо отдельной 12-вольтовой батареи используется основная тяговая батарея электромобиля, а внутри машины питание распределяется по 48-вольтовой бортовой сети .

По словам представителей компании, переход на 48 вольт повышает эффективность, увеличивает пропускную способность электрической системы и снижает массу автомобиля за счёт уменьшения количества проводов. При необходимости напряжение можно понизить до 12 вольт с помощью новых электронных блоков управления (ECU), которые распределяют питание между различными узлами автомобиля.

«Это дешевле, проводов становятся меньше, и именно за этим будущее автомобильной отрасли», – отметил сотрудник Ford Алан Кларк, ранее работавший в Tesla.

В 2023 году глава Tesla Илон Маск разослал конкурентам, в том числе Ford и General Motors, своего рода руководство по разработке 48-вольтовых систем. Кларк подчеркнул, что Ford принял решение о переходе на 48 вольт ещё до получения письма. Однако документ помог поставщикам компонентов быстрее подготовиться к работе с новой архитектурой.

Новая электрическая система лишь часть более широкой стратегии. Ford рассчитывает, что совокупность технологических решений позволит новому поколению электромобилей конкурировать с Tesla и быстро растущими китайскими брендами на мировом рынке. Первая модель на новой базе появится в 2027 году – это будет компактный электрический пикап стоимостью около 30 тысяч долларов.

Новые машины будут строить на единой платформе Universal Electric Vehicle (UEV). Ford рассчитывает, что за счёт новых технологий и оптимизации процессов производства стоимость электромобилей приблизится к цене машин с двигателями внутреннего сгорания. Сейчас именно дорогие батареи делают электромобили существенно более затратными в производстве.

Читайте нас также:
#инвестиции #Tesla #конкуренция #технологии #Ford #электромобили
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Недельная поездка в Барселону станет дороже на 100 евро: Каталония повысила туристический сбор
Изображение к статье: Джордж Вашингтон по-прежнему взирает с баксов. Иконка видео
Изображение к статье: Каникулы - это веселье и покупки. Иконка видео
Изображение к статье: Rietumu Banka внедрил Apple Pay

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео