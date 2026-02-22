Ford делает ставку на новое поколение электромобилей и готов вложить в проект 5 млрд долларов, сообщает CNBC. В основе этой стратегии – технология, которую Tesla первой внедрила на своём Cybertruck в 2023 году.

Исторически автопроизводители использовали 12-вольтовую систему питания с отдельным свинцово-кислотным аккумулятором. В электромобилях при этом уже есть основная тяговая батарея, которая приводит машину в движение, но параллельно сохраняется и обычный 12-вольтовый аккумулятор. Он питает всю вспомогательную электронику – фары, аудиосистему, стеклоподъёмники, блоки управления. Однако в электромобилях такая схема стала проблемной и даже приводила к возвратам машин обратно производителю.

Новая электрическая система работает иначе. Вместо отдельной 12-вольтовой батареи используется основная тяговая батарея электромобиля, а внутри машины питание распределяется по 48-вольтовой бортовой сети .

По словам представителей компании, переход на 48 вольт повышает эффективность, увеличивает пропускную способность электрической системы и снижает массу автомобиля за счёт уменьшения количества проводов. При необходимости напряжение можно понизить до 12 вольт с помощью новых электронных блоков управления (ECU), которые распределяют питание между различными узлами автомобиля.

«Это дешевле, проводов становятся меньше, и именно за этим будущее автомобильной отрасли», – отметил сотрудник Ford Алан Кларк, ранее работавший в Tesla.

В 2023 году глава Tesla Илон Маск разослал конкурентам, в том числе Ford и General Motors, своего рода руководство по разработке 48-вольтовых систем. Кларк подчеркнул, что Ford принял решение о переходе на 48 вольт ещё до получения письма. Однако документ помог поставщикам компонентов быстрее подготовиться к работе с новой архитектурой.

Новая электрическая система лишь часть более широкой стратегии. Ford рассчитывает, что совокупность технологических решений позволит новому поколению электромобилей конкурировать с Tesla и быстро растущими китайскими брендами на мировом рынке. Первая модель на новой базе появится в 2027 году – это будет компактный электрический пикап стоимостью около 30 тысяч долларов.

Новые машины будут строить на единой платформе Universal Electric Vehicle (UEV). Ford рассчитывает, что за счёт новых технологий и оптимизации процессов производства стоимость электромобилей приблизится к цене машин с двигателями внутреннего сгорания. Сейчас именно дорогие батареи делают электромобили существенно более затратными в производстве.