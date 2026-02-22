Решение об увольнении сотрудника редко бывает спонтанным. Часто ему предшествуют определенные изменения в поведении руководства и коллектива. Если заметить их заранее, у вас будет время подготовиться.

Вы замечаете, что начальник стал с вами холоден, а интересные задачи обходят вас стороной? Это не просто совпадение. Внезапные изменения в поведении руководства и ваших обязанностях могут быть первыми звоночками готовящегося увольнения.

HR-эксперт Валерия Доманская назвала пять признаков, что ваша карьера в этой компании под угрозой, вы в зоне риска и пора действовать на опережение.

1. Ваши задачи сокращаются

Если работы стало заметно меньше, а часть обязанностей незаметно перетекла к коллегам, это может быть поводом для беспокойства. Часто это означает, что руководство готовится к вашему уходу. В такой ситуации полезно честно проанализировать свое положение в компании.

2. Начальство постоянно недовольно

Работы меньше, а критики больше. К вам придираются по мелочам, которые раньше никого не волновали. Ваши методы работы, которые всегда одобряли, теперь постоянно под вопросом. Резкий рост недовольства — частый признак того, что вашу роль в компании пересматривают.

3. Коллеги ведут себя иначе

В офисе новости разносятся мгновенно. Иногда коллеги знают о грядущих кадровых решениях раньше всех. Вы можете заметить это по их поведению: с вами меньше общаются, перестают звать на обед или делиться новостями. Если атмосфера в коллективе по отношению к вам изменилась, это серьезный повод задуматься.

4. Вас исключают из рабочего процесса

Вас перестают звать на совещания и планерки. Ваше мнение больше не спрашивают по проектам, а инициативы игнорируют. Вас постепенно отодвигают на задний план. Это один из самых явных сигналов, что компания мысленно вычеркивает вас из команды.

5. Вам внезапно предлагают отпуск

Если руководитель настойчиво предлагает вам взять отгулы или отпуск, отнеситесь к этому внимательно. Иногда это означает, что компания показывает: справятся и без вас. Или так пытаются упростить процедуру будущего увольнения. Конечно, это может быть и заботой, но это редкость.

Если вы заметили несколько таких признаков, самое правильное решение — откровенно поговорить с руководством. Диалог поможет все прояснить: либо вы найдете способ исправить положение, либо получите четкий ответ и займетесь поиском новой работы.