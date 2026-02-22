Baltijas balss logotype
«Политика очень безжалостна: в любой момент могут кинуть» 3 990

Политика
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Политика очень безжалостна: в любой момент могут кинуть»

Бывший руководитель Госканцелярии о политической "морали".

Экс-шеф Госканцелярии Янис Цитсковскис в интервью в передаче Virziens ("Направление") на youtube-канале, возвращаясь к "самолетному скандалу", объяснил, почему экс-премьер Кариньш так обиделся на Силиню и Ринкевича.

"По-человечески Кариньша понять можно: он выдвинул Силиню в премьеру, позаботился о том, чтобы у Ринкевича были голоса для избрания президентом. Когда же ему нужна была поддержка, все от него отвернулись - и премьер, и президент... Политика в этом смысле безжалостна: друзья есть только тогда, когда ты им нужен. Нет никакой морали..."

#президент #Кариньш #дружба #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(3)
  • А
    Антимонетарист
    23-го февраля

    Политическая система давно мертва. Поэтому предательство там это обычное явление. И держится политическая система только потому что ей вставлена денежная капельница. Уберите деньги и вокруг всё измениться. Мошенники больше не будут властвовать над нами!

    2
    0
  • A
    Aleks
    22-го февраля

    Какая мораль и совесть?!Главное-бабло и статус.😈👽 Если они так поступают со своими,вроде,то как они могут поступить с чужими ,а уж как с народом,на которого им всем,политикам и чиновникам высшего ранга ,плевать . Такая вот выстроена верти́каль власти,где все жрут друг друга...В России,кстати,так же ,где Кланы подставляют и сдают друг друга за место под солнцем...Далеко ходить не надо. Ковальчук сподвиг Пригожина на Моcкву,потом якобы все удалил,а потом Пригожина убили.Знал много. Этот пусть радуется,что живой😀

    8
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го февраля

    «Не найти в Латвии такой задницы, через которую правящие чего – нибудь да не сделали».

    27
    2
Читать все комментарии

