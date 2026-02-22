Экс-шеф Госканцелярии Янис Цитсковскис в интервью в передаче Virziens ("Направление") на youtube-канале, возвращаясь к "самолетному скандалу", объяснил, почему экс-премьер Кариньш так обиделся на Силиню и Ринкевича.

"По-человечески Кариньша понять можно: он выдвинул Силиню в премьеру, позаботился о том, чтобы у Ринкевича были голоса для избрания президентом. Когда же ему нужна была поддержка, все от него отвернулись - и премьер, и президент... Политика в этом смысле безжалостна: друзья есть только тогда, когда ты им нужен. Нет никакой морали..."