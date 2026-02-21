Baltijas balss logotype
В Иордании откроется Музей крещения Иисуса Христа 0 81

Культура &
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Иордании откроется Музей крещения Иисуса Христа

В 2030 году на восточном берегу реки Иордан появится музей, посвященный крещению Иисуса Христа в Вифаваре за Иорданом. Открытие будет приурочено к двухтысячелетию с начала общественного служения Христа.

Музей расположится рядом с археологическим объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, признанным одним из двух мест, которые называют местом крещения Иисуса (второе расположено на территории Израиля).

Концепция музея разработана британским архитектурным бюро Níall McLaughlin Architects, победившим в двухэтапном международном конкурсе. Музей будет состоять из нескольких пространств, выстроенных как символическое путешествие с востока на запад: посетители спустятся на землю, затем пройдут через овраг, наполненный водой и напоминающий о реке Иордан, и выйдут к свету в плодородный райский сад. Восточный и западный выходы свяжет общественная площадь.

#история #туризм #археология #искусство #религия #культура #архитектура #музеи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
