В 2030 году на восточном берегу реки Иордан появится музей, посвященный крещению Иисуса Христа в Вифаваре за Иорданом. Открытие будет приурочено к двухтысячелетию с начала общественного служения Христа.

Музей расположится рядом с археологическим объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, признанным одним из двух мест, которые называют местом крещения Иисуса (второе расположено на территории Израиля).

Концепция музея разработана британским архитектурным бюро Níall McLaughlin Architects, победившим в двухэтапном международном конкурсе. Музей будет состоять из нескольких пространств, выстроенных как символическое путешествие с востока на запад: посетители спустятся на землю, затем пройдут через овраг, наполненный водой и напоминающий о реке Иордан, и выйдут к свету в плодородный райский сад. Восточный и западный выходы свяжет общественная площадь.