Трамп ввел ЧП в Вашингтоне из-за запаха фекалий 0 346

В мире
Дата публикации: 22.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Трамп ввел ЧП в Вашингтоне из-за запаха фекалий

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в округе Колумбия после масштабного загрязнения Потомака сточными водами, поручив FEMA усилить меры реагирования и координацию помощи пострадавшему региону.

Президент США Дональд Трамп одобрил введение чрезвычайного положения в столичном округе Колумбия в связи с загрязнением сточными водами местной реки Потомак "для усиления мер реагирования в связи с чрезвычайными ситуациями, возникшими в результате обрушения канализационной трубы с 19 января 2026 года и в настоящее время". Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) на своем сайте.

"Действия президента уполномочивают FEMA координировать все усилия по оказанию помощи при стихийных бедствиях для смягчения трудностей и страданий, вызванных чрезвычайной ситуацией", - говорится в сообщении ведомства. Координатором операций по реагированию в пострадавшем регионе назначен сотрудник FEMA Марк О'Хэнлон.

Ранее Трамп высказывал беспокойство из-за запаха фекалий в Вашингтоне

О масштабной экологической катастрофе в реке Потомак глава Белого дома сообщил 17 февраля в своей соцсети Truth Social. По его словам, из-за прорыва канализационной линии в штате Мэриленд в Потомак были сброшены несколько миллионов галлонов неочищенных сточных вод.

Дональд Трамп возложил ответственность за произошедшее на губернатора штата Мэриленд демократа Уэса Мура и его команду, обвинив их в ненадлежащем управлении системами водоотведения. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что водоснабжение и инфраструктура этого штата нуждаются в капитальном ремонте.

Река Потомак протяженностью около 652 км протекает через восточные штаты Мэриленд, Вирджиния и Западная Вирджиния. Столица США Вашингтон находится на берегу Потомака.

#Дональд Трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
