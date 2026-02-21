Baltijas balss logotype
Берлин одобрил ядерный проект с участием РФ - Politico 0 784

В мире
Дата публикации: 21.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Берлин одобрил ядерный проект с участием РФ - Politico

Несмотря на критику экологов и гражданских активистов, правительство Германии дало "зеленый свет" ядерному проекту с участием "дочки" "Росатома", пишет Politico. Окончательное решение примет Нижняя Саксония.

Федеральное правительство Германии согласилось с осуществлением спорного ядерного проекта в федеральной земле Нижняя Саксония, несмотря на участие в нем российской государственной корпорации "Росатом". Кабинет министров даст "зеленый свет" этому проекту с определенными ограничениями после окончания экспертизы, сообщило агентство AFP со ссылкой на Politico.

Министерство окружающей среды ФРГ и ряд ведомств в сфере безопасности недавно подготовили экспертную оценку проекта в городе Линген. Окончательное решение по данной инициативе должно принять министерство окружающей среды Нижней Саксонии, которое ожидало необходимого разрешения из Берлина, отмечают журналисты.

Компания Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF) - дочернее предприятие французского государственного концерна Framatome - планирует открыть на своем заводе в Лингене производство топливных элементов российской конструкции и сотрудничать с этой целью с российской госкомпанией "Росатом". Новые тепловыделяющие сборки (ТВС) для атомных электростанций планируют выпускать по лицензии российской компании "ТВЭЛ" - "дочки" "Росатома".

Критика проекта в Нижней Саксонии

На фоне вторжения Россиив Украину, когда Евросоюз взял курс на энергонезависимость от России, планы Framatome вызвали критику со стороны некоторых экологов и гражданских активистов. Они считают, что сотрудничество с российской госкорпорацией увеличивает риски шпионажа и диверсий.

Среди прочих отказаться от планов призывал российский эколог и активист Владимир Сливяк. Он настоятельно предостерег оператора завода Framatome от привлечения "Росатома" к сотрудничеству. Кремль, по его словам, попытается таким образом нарастить свое геополитическое влияние.

Framatome говорит о "независимом европейском обеспечении топливными сборками, которое позволит избежать перебоев с поставками электроэнергии и зависимости от импорта из-за пределов ЕС". По ее данным, сборка российских топливных элементов в Германии - переходный этап, пока компания будет разрабатывать сборки для водо-водяных энергетических реакторов без использования российских технологий.

#экология #Росатом #Россия #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
