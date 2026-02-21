Baltijas balss logotype
Британию осудили за отказ предоставить базы для атаки на Иран 0 158

В мире
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: U.S. Air Force / Sgt. Alexandria Lee / Wikipedia

Фото: U.S. Air Force / Sgt. Alexandria Lee / Wikipedia

Джонсон осудил Британию за отказ предоставить США базы для атаки на Иран.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил действующие власти страны, которые отказались предоставить США доступ к военным базам для атаки на Иран. Об этом политик написал в своей колонке для издания Daily Mail.

«Кир Стармер посылает наихудший из возможных сигналов в худшее время: что на Великобританию под руководством лейбористов больше нельзя будет полагаться», — написал Джонсон. Бывший премьер-министр уверен, что американцы, получившие отказ от Британии, смогут найти другое решение.

Ранее сообщалось, что США в скором времени могут нанести ограниченный удар по Ирану. Таким образом они намерены подвигнуть республику пойти на выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки.

Позже газета The Times со ссылкой на источники заявила, что Великобритания не дала разрешение США на использование своих военных баз для ударов по Ирану.

#Иран #США #Великобритания #Борис Джонсон #Кир Стармер
