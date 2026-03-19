Голливудский актёр Леонардо ДиКаприо, который долгое время считался убеждённым холостяком, по данным западных СМИ, впервые демонстрирует готовность к серьёзным отношениям. Речь идёт о его романе с итальянской супермоделью Витторией Черетти.
«Отношения ощущаются иначе»
По информации источников, близких к паре, нынешний роман заметно отличается от предыдущих. Отмечается, что актёр проявляет больше вовлечённости и эмоциональной привязанности, чем в прошлых отношениях.
Собеседники утверждают, что ДиКаприо искренне заботится о своей избраннице и впервые допускает возможность долгосрочного союза, хотя о скорой свадьбе речь пока не идёт.
Чем Черетти привлекла актёра
Отдельно подчёркивается, что 27-летняя Виттория Черетти — самостоятельная и успешная личность. По словам источников, именно её независимость и насыщенная собственная жизнь стали одним из факторов, которые особенно привлекли актёра.
Пара впервые вышла в свет
ДиКаприо и Черетти встречаются уже около трёх лет. Недавно они впервые официально появились вместе на публике — на 98-й церемонии премии «Оскар».
До этого их неоднократно замечали вместе, в том числе во время совместных прогулок и шопинга, однако пара предпочитала не афишировать отношения.
Слухи и домыслы вокруг романа
Ранее в западных таблоидах появлялись предположения, что Черетти якобы стремится подтолкнуть актёра к браку. Сообщалось также, что ей приходится мириться с особенностями характера ДиКаприо.
В то же время эти сведения остаются неподтверждёнными и основаны на анонимных источниках.
ДиКаприо нарушил собственное правило
Актёр известен тем, что в прошлом встречался с моделями младше 25 лет, расставаясь с ними примерно в этом возрасте. Среди его бывших возлюбленных — Жизель Бундхен, Бар Рафаэли, Тони Гаррн и Нина Агдал.
Однако в случае с Черетти ДиКаприо, по всей видимости, отошёл от своих прежних предпочтений. Более того, он уже познакомил девушку со своими родителями, что обычно воспринимается как признак серьёзности намерений.
Что известно о будущем пары
Несмотря на слухи о возможной помолвке, представители окружения актёра ранее опровергали эту информацию.
Тем не менее, по оценкам источников, отношения ДиКаприо и Черетти продолжают развиваться, и их характер заметно отличается от прежних романов актёра.
