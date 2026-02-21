Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Психологи о шаблоне «он должен обеспечивать, я должна быть счастлива»: почему это опасно для пары 1 267

Люблю!
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Психологи о шаблоне «он должен обеспечивать, я должна быть счастлива»: почему это опасно для пары

Современные отношения испытывают влияние социальных ожиданий: установка о том, что «он обязан обеспечивать, а я должна быть счастлива», всё ещё встречается среди молодёжи, но психологи предупреждают — такие сценарии могут ослаблять эмоциональную связь и приводить к конфликтам, особенно если финансовая ответственность становится единственным критерием ценности партнёра.

Многие современные женщины, даже экономически независимые, продолжают ждать от мужчины оплату такси, ужина или даже «красивого свидания» как знак серьёзности намерений — своего рода «живая метрика» заинтересованности.

Психологи связывают такие установки с традиционными гендерными ролями, где мужчина выступает главным «гарантом безопасности» — финансового и эмоционального. Эти роли исторически сложились и оказывают влияние на современное восприятие партнерства: ожидания, что мужчина должен обеспечивать женщину, могут укреплять односторонний формат взаимоотношений, что приводит к асимметрии в парах и снижению взаимного уважения.

Современные исследования также показывают, что строгие ожидания в романтических отношениях могут отрицательно сказываться на психологическом благополучии: высокие требования друг к другу коррелируют с более низким уровнем удовлетворённости отношениями, особенно у подростков и молодых взрослых.

Психологи подчёркивают: важно не сводить ценность партнера только к денежным показателям или внешним атрибутам «обеспечения» — такие установки часто подменяют глубокую эмоциональную связь, доверие и уважение, которые являются ключевыми факторами гармоничных отношений.

Социальные исследования показывают:

  • Гендерные роли эволюционируют, и жёсткая привязка к традиционному сценарию «мужчина — добытчик» утрачивает свою универсальность в современном обществе; при этом воспитание и культурные установки всё ещё влияют на восприятие партнёрских ролей.

  • Ожидания и отношения тесно связаны с самооценкой партнёров: если ценность личности определяется только способностью другого «обеспечивать», это может увеличить конфликтность и разочарование.

  • Социальные нормы и медийные образы также усиливают шаблоны ожиданий, порой не отражающие реальную динамику равноправных отношений.

...Установка «он должен обеспечивать, я — быть счастливой» остаётся частью культурного дискурса, но психологи предупреждают: когда финансовые ожидания становятся главным критерием оценки партнёра, это может подрывать эмоциональную связь и снижать удовлетворённость отношениями. Экспертные исследования подчёркивают, что гармония в паре строится не на размере счета в ресторане, а на взаимном уважении, открытом диалоге и общих ценностях.

Читайте нас также:
#отношения #психология #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • SS
    Skad Skad
    21-го февраля

    он должен обеспечивать, я должна быть счастлива... А что реально есть такие пары? 😀😀

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту
Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео