Многих раздражают волосы, выглядывающие из ноздрей. Поэтому их спешат удалить — воском, пинцетом или кремами для депиляции. Однако такая процедура может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

Отолоринголог Ольга Штабровская объясняет: волосы в носу — это не эстетический недостаток, а важная защитная система организма.

Это первая линия защиты иммунитета

Носовые волоски (вибриссы) задерживают пыль, аллергены и бактерии, не позволяя им проникать глубже в дыхательные пути. Если удалить их полностью, вредные частицы беспрепятственно попадают в лёгкие.

Риск инфекции и «треугольник смерти»

Область носа и носогубного треугольника имеет общее кровоснабжение с мозгом. При вырывании волоска образуется микротравма, через которую бактерии (например, стафилококк) могут попасть в кровь.

Использование воска, сахара или пинцета часто приводит к повреждению слизистой. Это может вызвать отёк, боль, воспаление и даже фурункулы. В тяжёлых случаях инфекция способна распространяться дальше.

Боль и кровотечения

Слизистая оболочка носа хорошо снабжается кровью. Даже небольшая травма может привести к кровотечению и длительному, неприятному заживлению.

Нарушение увлажнения воздуха

Волосы помогают удерживать влагу и защищают слизистую от пересыхания. Без них чаще возникает сухость, раздражение и склонность к насморку.

Как поступать правильно

Аккуратно подстригать только видимые волоски.

Использовать триммер или маленькие маникюрные ножницы с закруглёнными концами.

Не выдёргивать волосы «под ноль».

Иногда то, что кажется косметическим дефектом, на самом деле — продуманная природная система защиты. И вмешиваться в неё стоит максимально осторожно.

Источник