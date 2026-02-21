В последних числах февраля дачный сезон формально ещё не начался, но для садоводов наступает активная фаза подготовки участка к весне. Эксперты советуют начать с элементарных, но важных дел — от проверки дома и крыши до подготовки семян и рассадки рассады, чтобы облегчить работу в сезон.

Конец зимы — благоприятное время, чтобы привести дачу в порядок и подготовиться к весне. Садоводы отмечают несколько ключевых задач, которые стоит выполнить именно сейчас, пока погода ещё не стала по-весеннему тёплой.

1. Проверка дома и построек.

После зимних морозов важно тщательно осмотреть дом и хозяйственные постройки. Следует обратить внимание на печь, дымоход, проводку и состояние труб, чтобы вовремя заметить трещины, деформации и другие повреждения, которые могли возникнуть зимой.

2. Удаление тяжёлого снега.

К концу февраля снег становится плотным и тяжёлым, особенно если были оттепели. Избыток снега на крыше теплиц, навесов и сараев повышает риск обрушения конструкций. Лёгкое очищение крыши от лишнего слоя уменьшает нагрузку и продлевает срок службы покрытия — это особенно актуально для поликарбонатных теплиц и лёгких строений. Подробные рекомендации по такому уходу подтверждаются международными советами по зимнему уходу за садом и снегом в саду.

3. Притаптывание снега у стволов деревьев.

Уплотнение снега вокруг стволов — простая мера защиты коры от грызунов и перепадов температур. Плотный снежный слой создаёт как бы «подушку» вокруг растений, препятствуя подкопам мышей и других вредителей, а также помогает сохранить корни в стабильной температуре.

4. Работа с семенами и посевами.

Февраль — удобный момент для сортировки запасов семян, которые остались с прошлого сезона. Проверка сроков годности, группировка по культурам и планирование будущих посадок позволяют избежать спешки весной и эффективнее спланировать грядки. Также можно начинать домашнюю посадку рассады для поздних культур — например, лука, сельдерея и земляники — с учётом рекомендаций по климатическим условиям.

...Хотя на даче ещё не начался сезон активной работы, конец февраля — важный период для базовых подготовительных задач. Ещё до устойчивого тепла стоит удостовериться, что фундаментальные элементы участка — от дома и кровли до семян и будущей рассады — в порядке. Плановый подход к этим делам облегчает весь последующий период садовых работ.