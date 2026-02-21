На континенте есть немало скрытых уголков.
Изменение климата делает привычные курорты некомфортно жаркими.
Пока массовый туризм разоряет популярные курорты, а из‑за изменения климата привычные места отдыха летом становятся невыносимо жаркими, туристы меняют планы.
По новым данным, туристы, отправляющиеся в Европу, все чаще выбирают менее освоенные регионы и более спокойные месяцы межсезонья.
На фоне овертуризма в популярных местах и того, что изменение климата делает привычные курорты некомфортно жаркими летом, путешественники меняют свои привычки.
Исследование компаний Mabrian и Data Appeal показало, что иностранные туристы все чаще ищут более северные направления и отдых на природе во время своих поездок по Европе.
Популярность «coolcation» растет
Классические направления по‑прежнему занимают важное место в списках желаний путешественников: такие регионы, как Лацио и Тоскана в Италии, Андалусия в Испании и Аттика в Греции, в 2025 году придутся почти на треть всех размещений иностранцев в Европе.
Однако регионы, где спрос растет быстрее всего, рисуют иную картину.
Исследование зафиксировало растущий интерес к северным регионам, таким как юг Финляндии и фюльке Вестланн в Норвегии.
Туристы также отдают предпочтение северным районам более южных европейских стран, например Галисии в Испании, Трентино-Альто-Адидже в Италии, а также Нормандии и Эльзасу во Франции.
Это отражает растущую популярность так называемых «coolcations» — отдыха в более прохладном климате, поскольку растущие температуры отталкивают отдыхающих от направлений, традиционно ассоциирующихся с летними каникулами.
Иностранные туристы, похоже, также стремятся к более спокойной обстановке: на это указывает рост интереса к регионам Центральной Европы, включая районы в Хорватии и Польше, а также к менее многолюдным прибрежным направлениям в Греции (таким как Ионические острова) и Турции (регион Мраморного моря).
Все больше внимания получают и направления, ярко представляющие культурное наследие Европы, например Центральная Анатолия в Турции и графство Голуэй в Ирландии.
По словам исследователей, все эти новые направления объединяет ключевая черта: хотя культура остается универсальной мотивацией для иностранных путешественников, главным стимулом в пользу этих альтернатив становятся природа и активный туризм.
Иностранные туристы выбирают межсезонье
Данные также свидетельствуют о растущем стремлении путешествовать вне пикового сезона. Иностранные гости все чаще избегают пиковых месяцев — прежде всего июля и особенно августа — и предпочитают периоды межсезонья.
Это снова указывает на желание избежать переполненности и летней жары.
«Эти данные ясно показывают возможности для территориального и сезонного перераспределения туристических потоков», — отметил представитель компании Mabrian.
«Крайне важно, чтобы эти альтернативные направления предлагали широкий спектр туристических продуктов и услуг, включая полностью функционирующие средства размещения, рассчитанные на предпочтения и потребности таких дальнемагистральных путешественников».
