Пока массовый туризм разоряет популярные курорты, а из‑за изменения климата привычные места отдыха летом становятся невыносимо жаркими, туристы меняют планы.

По новым данным, туристы, отправляющиеся в Европу, все чаще выбирают менее освоенные регионы и более спокойные месяцы межсезонья.

На фоне овертуризма в популярных местах и того, что изменение климата делает привычные курорты некомфортно жаркими летом, путешественники меняют свои привычки.

Исследование компаний Mabrian и Data Appeal показало, что иностранные туристы все чаще ищут более северные направления и отдых на природе во время своих поездок по Европе.

Популярность «coolcation» растет

Классические направления по‑прежнему занимают важное место в списках желаний путешественников: такие регионы, как Лацио и Тоскана в Италии, Андалусия в Испании и Аттика в Греции, в 2025 году придутся почти на треть всех размещений иностранцев в Европе.

Однако регионы, где спрос растет быстрее всего, рисуют иную картину.

Исследование зафиксировало растущий интерес к северным регионам, таким как юг Финляндии и фюльке Вестланн в Норвегии.

Туристы также отдают предпочтение северным районам более южных европейских стран, например Галисии в Испании, Трентино-Альто-Адидже в Италии, а также Нормандии и Эльзасу во Франции.

Это отражает растущую популярность так называемых «coolcations» — отдыха в более прохладном климате, поскольку растущие температуры отталкивают отдыхающих от направлений, традиционно ассоциирующихся с летними каникулами.

Иностранные туристы, похоже, также стремятся к более спокойной обстановке: на это указывает рост интереса к регионам Центральной Европы, включая районы в Хорватии и Польше, а также к менее многолюдным прибрежным направлениям в Греции (таким как Ионические острова) и Турции (регион Мраморного моря).

Все больше внимания получают и направления, ярко представляющие культурное наследие Европы, например Центральная Анатолия в Турции и графство Голуэй в Ирландии.

По словам исследователей, все эти новые направления объединяет ключевая черта: хотя культура остается универсальной мотивацией для иностранных путешественников, главным стимулом в пользу этих альтернатив становятся природа и активный туризм.

Иностранные туристы выбирают межсезонье

Данные также свидетельствуют о растущем стремлении путешествовать вне пикового сезона. Иностранные гости все чаще избегают пиковых месяцев — прежде всего июля и особенно августа — и предпочитают периоды межсезонья.

Это снова указывает на желание избежать переполненности и летней жары.

«Эти данные ясно показывают возможности для территориального и сезонного перераспределения туристических потоков», — отметил представитель компании Mabrian.

«Крайне важно, чтобы эти альтернативные направления предлагали широкий спектр туристических продуктов и услуг, включая полностью функционирующие средства размещения, рассчитанные на предпочтения и потребности таких дальнемагистральных путешественников».