Снегопад выглядит романтично только на фотографиях. В реальности это соль на обуви, мокрые подолы и бесконечные разводы на ткани. Зимняя стихия безжалостна к гардеробу, но её можно перехитрить.

Стилист Юлия Никифорова делится практичными советами, которые помогут сохранить вещи в идеальном состоянии даже в самый мокрый сезон.

Импрегнация — ваша первая линия обороны

Перед началом холодного сезона стоит обработать верхнюю одежду и обувь водо- и грязеотталкивающим средством. Импрегнация создаёт невидимый защитный барьер, благодаря которому ткань и кожа меньше впитывают влагу и реагенты.

Спрей наносят на чистую и сухую поверхность, держа баллон на расстоянии 20–30 см. Особое внимание — швам и нижнему краю пальто или плаща. Для замши и нубука подходят специальные аэрозоли, для гладкой кожи — крем-импрегнатор. Простая процедура экономит часы чистки и продлевает срок службы вещей.

Правильные ткани и продуманные слои

Материал имеет значение. Лучше выбирать пальто из плотной шерсти с пропиткой, твида или тканей с мембраной. Водоотталкивающая подкладка — дополнительный плюс.

Длина тоже играет роль: слишком длинный подол быстро пачкается, слишком короткий не защищает от ветра. Универсальное решение — лёгкий влагозащитный плащ или пончо, который можно набросить поверх наряда во время прогулки.

«Дорожный» набор в сумке

Мини-набор для экстренных случаев может спасти образ. Полезно носить с собой:

водоотталкивающие салфетки

мягкую щётку для ворса

небольшой пакет для мокрой обуви

хлопковый платок

Если вы попали под мокрый снег, ткань нужно аккуратно промокнуть, а не тереть. Для быстрой сушки обуви пригодятся абсорбирующие пакетики с силикагелем — они защитят не только ботинки, но и гаджеты в сумке.

Уход за обувью сразу после улицы

Вернувшись домой, сначала удалите остатки снега мягкой щёткой. Затем протрите поверхность влажной тканью и оставьте обувь сушиться при комнатной температуре, набив её бумагой. Ставить рядом с батареей нельзя — это деформирует материал.

Кожаную обувь стоит обработать питательным кремом, замшу — почистить специальной щёткой и ластиком. От солевых разводов помогает тёплый раствор воды с уксусом в пропорции 1:3. Его наносят аккуратно, затем поверхность протирают чистой влажной тканью и высушивают.

Пост-уход: не откладывайте чистку

Соль и реагенты разрушают волокна ткани, поэтому важно очищать вещи сразу. Пуховики стирают согласно рекомендациям на ярлыке и сушат с теннисными мячами на низкой температуре — это возвращает объём.

Шерстяные изделия сушат горизонтально, формируя силуэт, иначе они вытянутся. Замшу и кожу при серьёзных загрязнениях лучше отдавать в химчистку, а небольшие пятна можно аккуратно удалить дома.

Стильные приёмы, которые тоже работают

Тёмно-синий, графит, бордо и хаки маскируют следы соли лучше светлых оттенков.

Длинный шарф или бахрома защищают верх пальто и добавляют образу актуальности.

Съёмные капюшоны и воротники упрощают уход: их легко снять, встряхнуть и обработать отдельно.

Зима — не повод отказываться от любимых вещей. Несколько привычек и грамотная защита помогут пережить снегопады без потерь, а ваш гардероб сохранит аккуратный вид до самой весны.

