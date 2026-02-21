Baltijas balss logotype
Скандинавский стиль весной 2026: базовые вещи, фактуры и визуальная лёгкость 0 313

Люблю!
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скандинавский стиль весной 2026: базовые вещи, фактуры и визуальная лёгкость

Весна 2026 приносит в моду новую волну скандинавской эстетики — сочетание минимализма с тактильными фактурами, мягкими оттенками и многослойными комбинациями. Стиль предлагает обновлённую интерпретацию северной лаконичности, где главные акценты — визуальная лёгкость и гармония форм, цветов и материалов.

Основные особенности

Скандинавский стиль традиционно ассоциируется с функциональностью и лаконичностью, но весной он становится «воздушнее»: в основе гардероба — светлая мягкая палитра (молочный, льняной, серо-голубой, песочные оттенки), которая визуально облегчает даже тяжёлые вещи вроде пальто или жакетов и отражает характерный северный свет.

Форма одежды остаётся чистой и минималистичной — прямые силуэты, свободные тренчи, удлинённые рубашки и брюки с мягкой посадкой не обтягивают, а деликатно очерчивают фигуру, создавая ощущение расслабленности без потери стиля.

Многослойность — ещё один ключевой элемент: сочетание рубашек, жилетов, лёгких трикотажных изделий и верхней одежды позволяет адаптировать образы под переменчивую погоду и придаёт композиции глубину без «шума».

Материалы также играют важную роль: натуральные ткани — лен, хлопок, шерсть, мягкая кожа или замша — добавляют визуальной и тактильной текстуры, что делает образы интереснее даже в монохромной гамме.

7b76bcd.jpg

Аксессуары и обувь

Для завершения образов выбирают лаконичные аксессуары — минималистичные кеды, лоферы, сапоги прямого силуэта, мягкие сумки без броской бренд-логомании; украшения предпочитают простые, но выразительные геометрические формы из матового серебра или органических материалов.

Трендовые направления

Международные модные ресурсы также фиксируют аналогичные тенденции:

  • Весной 2026 популярна минималистичная палитра и спокойные нейтралы, которые сочетать легко и которые воспринимаются визуально «легкими».

  • Стильные образы часто строятся на комбинациях многослойности и продуманной композиции тканей, что отражает общую тенденцию непринуждённости.

  • Ключевой акцент делается на комфорт и функциональность — даже в более выразительных street-style образах из Копенгагена преобладают relaxed-силуэты и практичные решения.

ee84ae37.jpg

...Весна 2026 призывает модниц пересмотреть классическую строгую «сканди» эстетику в пользу более мягких, тактильно ощутимых и визуально лёгких образов. Это сезон баланса — между минимализмом и текстурой, простотой и многослойностью, эстетикой и удобством. Такой подход легко вписывается в повседневный гардероб и актуален как на подиуме, так и на улице.

#мода #стиль #обувь #мода советы стиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео