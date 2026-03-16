Священный синод Русской православной церкви назначил митрополита Рязанского и Михайловского Марка (Головкова) патриаршим экзархом Западной Европы.

Он возглавит Корсунскую и Западноевропейскую епархию и будет курировать приходы Московского патриархата в ряде стран Европы. При этом иерарх РПЦ освобожден от управления Рязанской епархией, которой руководил ранее.

Митрополит Марк временно исполнял обязанности главы экзархата с ноября 2025 года — после того, как прежний экзарх митрополит Нестор (Сиротенко) был отстранен от управления в связи с начатым в отношении него церковно-судебным разбирательством.

В официальных сообщениях Московского патриархата причины разбирательства не уточнялись. Телеграм-канал «Православие и зомби», а также «Новая газета Европа» писали, что поводом стало увлечение Нестора игрой в покер. По данным журналистов, он участвовал в международных турнирах, а его суммарный выигрыш мог превышать несколько десятков тысяч долларов, сообщает Radio France.

В опубликованном решении Синода говорится, что Нестор направил патриарху Кириллу письмо с признанием «поступков, вносящих соблазн в среду верующих и противоречащих канонам», и выражением раскаяния. Синод освободил его от должности экзарха и назначил викарием Корсунской епархии с титулом «Ступинский».

По словам протоиерея Андрея Кордочкина, нынешнее решение означает окончательный перевод иерарха в Западную Европу. «Раньше он был, по сути, исполняющим обязанности: оставался митрополитом в Рязани, а управление экзархатом было дополнительной обязанностью. Теперь назначение стало постоянным: в ближайшее время он переедет в Париж», — отмечает Кордочкин.

Пост экзарха Западной Европы остается одним из самых заметных в структуре РПЦ за пределами бывшего СССР. «Если не брать страны бывшего СССР, то это, пожалуй, самая заметная фигура Русской православной церкви в так называемом дальнем зарубежье — просто по масштабу епархий и количеству приходов», — поясняет он.

Такой шаг Синода знаменует серьезное понижение статуса митрополита Нестора. «Он остается в системе, но вместо прежней должности становится викарием нового экзарха. Для человека, который недавно возглавлял весь западноевропейский экзархат, это довольно унизительное наказание», — считает священник.

В последние годы митрополит Нестор был одним из немногих иерархов Московского патриархата в Западной Европе, подписывавших совместные заявления с католическими и православными епископами антивоенного содержания после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, напоминает Кордочкин.

6 апреля 2022 года вместе с представителем Конференции католических епископов Испании архиепископом Франсиско Хавьером Мартинесом они опубликовали совместную декларацию, в которой напомнили об антивоенных заповедях Евангелия, призвав «остановить насилие и варварство и прислушаться в своей совести к голосу Бога, который отвергает зло».

Кроме того, митрополит Нестор временно запретил в служении самого Кордочкина лишь после неопубликованной резолюции Патриарха Кирилла в начале 2023 он года.

На момент вторжения протоиерей Андрей Кордочкин был настоятелем мадридского собора РПЦ, входящего в состав экзархата Западной Европы, и с самого начала войны занял публичную позицию, в частности, инициировав антивоенное обращение духовенства 1 марта 2022 года

Журналистка и создательница канала «Православие и зомби» Ксения Лученко отмечала в ноябре 2025 года, что митрополита Нестора, вероятно, кто-то подставил. «Не пропагандировал Русский мир. Недостаточно низко кланялся… Всегда был на стороне своих священников, а не патриархии, заступался за них», — написала она тогда.

По словам протоиерея Андрея Кордочкина, игра в покер формально не рассматривается каноническим правом как нарушение и признана интеллектуальным видом спорта. Он также говорит, что митрополит Нестор вкладывал личные средства в проект росписей кафедрального собора РПЦ в Мадриде, где 19 лет служил Кордочкин.