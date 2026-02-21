Этот вопрос, проиллюстрированный видео автобуса с надписью "Минсктранс", выезжающего с Рижского аатовокзала, задает на платформе "Х" специалист по коммуникациям и экоактивистка Майя Крастиня.
Интересно, что в комментариях ей, помимо прочего, советуют посетить Минск. Есть, конечно, и другие мнения:
-
Минск - впечатляющий город. Там есть что посмотреть! Интересные музеи! Риге до такого уровня ещё лет тридцать надо расти.
-
Да, а ещё у них имеется мощный изолятор для задержанных КГБ. Очень интересное место, где вербовать полезных идиотов.
-
Это вопрос к прогрессивному министру сообщения Атису Швинке!
-
Никогда, лучше съездите посмотреть Минск, а не русофобствуйте. Есть люди, для кого это последняя возможность навестить друзей или родных. Те, кому там есть что делать, и будут это решать, а не кто-то другой.
-
Учитывая, что наш крупнейший стратегический партнёр снимает санкции с Белоруссии и идёт борьба за возможности обеспечить логистику, этого не произойдёт.
-
Когда автобус сломается.
-
Когда "Новое единство" и "Прогрессивных" унесут на кладбище...
-
А как в Литве и Эстонии? Читал, что в Польше с апреля восстанавливают железнодорожное сообщение с Белоруссией.
-
Когда большинство решит. Вот так просто.
-
Я бы охотно посетил Минск.
-
Спросила у своих из "Прогрессивных" или только в "Х" чирикнула?
-
Когда Ригу освободят от "Прогрессивных"?
А один из комментаторов выложил табличку, где указано, в какие числа состоятся последние рейсы из Риги в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Псков, Минск, Витебск и Гомель.
Kad tiks pārtraukta satiksme uz Minsku un Maskavu? pic.twitter.com/aBu4kHt5eL— Maija KRASTIŅA 🇱🇻🇫🇷 (@instant_mk) February 21, 2026
