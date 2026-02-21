Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой? - Соцсети негодуют 3 4613

Наша Латвия
Дата публикации: 21.02.2026
соцсети
Изображение к статье: Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой? - Соцсети негодуют

Этот вопрос, проиллюстрированный видео автобуса с надписью "Минсктранс", выезжающего с Рижского аатовокзала, задает на платформе "Х" специалист по коммуникациям и экоактивистка Майя Крастиня.

Интересно, что в комментариях ей, помимо прочего, советуют посетить Минск. Есть, конечно, и другие мнения:

  • Минск - впечатляющий город. Там есть что посмотреть! Интересные музеи! Риге до такого уровня ещё лет тридцать надо расти.

  • Да, а ещё у них имеется мощный изолятор для задержанных КГБ. Очень интересное место, где вербовать полезных идиотов.

  • Это вопрос к прогрессивному министру сообщения Атису Швинке!

  • Никогда, лучше съездите посмотреть Минск, а не русофобствуйте. Есть люди, для кого это последняя возможность навестить друзей или родных. Те, кому там есть что делать, и будут это решать, а не кто-то другой.

  • Учитывая, что наш крупнейший стратегический партнёр снимает санкции с Белоруссии и идёт борьба за возможности обеспечить логистику, этого не произойдёт.

  • Когда автобус сломается.

  • Когда "Новое единство" и "Прогрессивных" унесут на кладбище...

  • А как в Литве и Эстонии? Читал, что в Польше с апреля восстанавливают железнодорожное сообщение с Белоруссией.

  • Когда большинство решит. Вот так просто.

  • Я бы охотно посетил Минск.

  • Спросила у своих из "Прогрессивных" или только в "Х" чирикнула?

  • Когда Ригу освободят от "Прогрессивных"?

А один из комментаторов выложил табличку, где указано, в какие числа состоятся последние рейсы из Риги в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Псков, Минск, Витебск и Гомель.

Читайте нас также:
#Рига #транспорт #экология #Москва #социальные сети #коммуникации #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
0
0
6
0
11

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Anim
    22-го февраля

    Как же они достали...

    11
    2
  • Д
    Дед
    22-го февраля

    А что другого она может предложить, кроме ненависти к России и Белоруссии. А осенью выборы и сидеть на попе ровно не получается. Нужно, ведь как то засветится, хотя бы перед большой частью населения, зараженных русофобией. Можно еще поговорить о запрещении русского языка, в принципе.

    34
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    21-го февраля

    Экоактивистка, занимайся экологией.Остав автобус в покое.

    78
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как в этом году подать годовую декларацию о доходах? Разъясняет гендиректор СГД
Изображение к статье: «Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки!»
Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
3
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео