Этот вопрос, проиллюстрированный видео автобуса с надписью "Минсктранс", выезжающего с Рижского аатовокзала, задает на платформе "Х" специалист по коммуникациям и экоактивистка Майя Крастиня.

Интересно, что в комментариях ей, помимо прочего, советуют посетить Минск. Есть, конечно, и другие мнения:

Минск - впечатляющий город. Там есть что посмотреть! Интересные музеи! Риге до такого уровня ещё лет тридцать надо расти.

Да, а ещё у них имеется мощный изолятор для задержанных КГБ. Очень интересное место, где вербовать полезных идиотов.

Это вопрос к прогрессивному министру сообщения Атису Швинке!

Никогда, лучше съездите посмотреть Минск, а не русофобствуйте. Есть люди, для кого это последняя возможность навестить друзей или родных. Те, кому там есть что делать, и будут это решать, а не кто-то другой.

Учитывая, что наш крупнейший стратегический партнёр снимает санкции с Белоруссии и идёт борьба за возможности обеспечить логистику, этого не произойдёт.

Когда автобус сломается.

Когда "Новое единство" и "Прогрессивных" унесут на кладбище...

А как в Литве и Эстонии? Читал, что в Польше с апреля восстанавливают железнодорожное сообщение с Белоруссией.

Когда большинство решит. Вот так просто.

Я бы охотно посетил Минск.

Спросила у своих из "Прогрессивных" или только в "Х" чирикнула?

Когда Ригу освободят от "Прогрессивных"?

А один из комментаторов выложил табличку, где указано, в какие числа состоятся последние рейсы из Риги в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Псков, Минск, Витебск и Гомель.