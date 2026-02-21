Генеральная дирекция по вооружению (DGA) уже 10 лет заказывает дроны для французской армии. Раньше речь шла о сотнях аппаратов ежегодно. Ни один французский производитель не выпускал более 200–300 дронов за год.

Сегодня, на фоне войны в Европе, перед оборонной промышленностью ставят задачу сделать производство маленьких дронов (весом менее 150 кг) массовым. В этих целях в июне 2024 года министерство вооруженных сил инициировало «Пакт по воздушным оборонным дронам». К нему на сегодняшний день присоединились более 170 крупных компаний, стартапов и исследовательских центров.

Одной из задач перед ними поставили поставку тысячи недорогих тренировочных коптеров для масштабных военных учений «Орион 26», которые проходят во Франции с февраля этого года. В этих учениях увидели отличную возможность протестировать беспилотники.

Одним из ключевых был вопрос цены, рассказал на пресс-коференции военный инженер, координатор «Пакта оборонных дронов» Арно Мори. Если один дрон стоит, скажем, 10–20 тысяч евро, тысяча дронов — это уже 10–20 миллионов. Плюс ко всему на военных учениях дроны обычно уничтожаются.

«Наша новая норма» DGA поставила амбициозную цель: произвести тысячу коптеров ценой менее тысячи евро за единицу в период меньше года, чтобы успеть к учениям «Орион». В феврале 2025 года, сообщает Международное французское радио, Гендирекция по вооружению объявила европейский тендер, выдвинув еще одно условие: электронные карты по отслеживанию дронов должны быть сделаны в Европе.

Предприятия отправили в DGA около 30 предложений. Тендер выиграл французский стартап Harmattan AI, основанный в 2024 году: его проект учебного дрона SONORA посчитали наиболее удачным с технической и финансовой точек зрения. Он позволяет солдатам вести разведку и наблюдение.