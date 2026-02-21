Baltijas balss logotype
Вы не поверите - Эрнест Гулбис впервые признался в причине своих неудач на корте

Спорт
Дата публикации: 21.02.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Вы не поверите - Эрнест Гулбис впервые признался в причине своих неудач на корте

Теннисист Эрнест Гулбис в интервью журналу «Annas psiholoģija» рассказал, что около двух лет перед матчами турниров серии Grand Slam испытывал приступы паники.

«Физически я тогда был в лучшей форме, но выходишь на корт — и чувствуешь, что будто закладывает уши, уже через двадцать минут ноги сводит судорогами, руки дрожат… И по сути ничего не можешь сделать», — признался Гулбис, добавив, что раньше никогда публично об этом не говорил.

Он отметил, что со временем освоил техники, которые помогли справляться с паническими атаками. «Хорошо, что рядом были люди, которые смогли дать мне практические инструменты — медитации, конкретные дыхательные упражнения. Это действительно помогло», — рассказал спортсмен.

Согласно данным Латвийской национальной энциклопедии, Гулбис — первый и пока единственный латвийский теннисист, вошедший в топ-10 мирового рейтинга в мужском одиночном разряде, дошедший до полуфинала турнира Grand Slam и выигравший шесть турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

#теннис #Латвия #спорт #панические атаки
