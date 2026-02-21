Из лагеря Аль-Хол в Сирии сбежали более 20 тысяч человек, связанных с террористической организацией ИГИЛ. Об этом сообщило издание The Financial Times.

В лагере содержались как боевики ИГИЛ, так и члены их семей. Тысячи заключенных покинули лагерь после того, как он перешел под контроль сирийского правительства.

"Тысячам человек, содержавшихся в лагере, удалось сбежать через бреши в ограждении, и они уже рассеялись по стране. Некоторые незаконно добрались до Ирака и Турции", — отмечает издание.

Остается неизвестным, кто помог этим людям сбежать из лагеря.